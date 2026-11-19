Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh chủ trì hội nghị ở điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Dự hội nghị ở điểm cầu tỉnh Lâm Đồng có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tính đến ngày 15/11/2026, Bộ Tư pháp đã nhận được báo cáo chính thức kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của 23/23 cơ quan ở Trung ương, 34/34 địa phương và 13/13 báo cáo chuyên đề.

Trên cơ sở kết quả rà soát bước đầu, các cơ quan đã xác định 43.702 VBQPPL thuộc đối tượng, phạm vi rà soát, trong đó 6.242 văn bản đã được xử lý. Để tiếp tục hoàn thiện kết quả tổng rà soát, trong tháng 11/2026, Bộ Tư pháp tập trung lấy ý kiến, hoàn thiện đối với dự thảo báo cáo của Chính phủ về kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể hệ thống VBQPPL, dự kiến tổ chức ngày 19/11/2026.

Lãnh đạo các sở, ngành dự họp ở điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Bên cạnh hội nghị toàn quốc, Bộ Tư pháp dự kiến tổ chức các hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo chính thức kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể hệ thống VBQPPL tại miền Bắc vào ngày 23/11 và miền Nam vào ngày 27/11/2026, nhằm tiếp tục hoàn thiện các nội dung trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại tỉnh Lâm Đồng, UBND tỉnh đã tổ chức rà soát, đối chiếu và báo cáo kết quả tại Báo cáo số 626/BC-UBND ngày 1/11/2026. Theo số liệu, cấp tỉnh có 705 văn bản thuộc đối tượng tổng rà soát; trong đó 319 văn bản hiện hành được đề xuất xử lý (2 văn bản sửa đổi, bổ sung; 223 văn bản thay thế; 94 văn bản bãi bỏ toàn bộ), đồng thời đề xuất ban hành mới 4 quyết định.

Các đại biểu dự họp ở điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Đối với cấp xã, có 237 văn bản thuộc đối tượng tổng rà soát, trong đó đề xuất xử lý 33 văn bản. Tỉnh cũng đã tổng hợp 531 văn bản quy phạm pháp luật cấp huyện trước khi kết thúc hoạt động để phục vụ việc rà soát, xác định phương án xử lý.

Ngay từ đầu năm 2026, UBND tỉnh đã triển khai Kế hoạch số 806 về “Chiến dịch 360 ngày rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh”; tiếp đó ban hành Kế hoạch số 5391/KH-UBND ngày 21/4/2026 về thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chủ trì đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý từng văn bản; ưu tiên thống nhất cơ chế, chính sách trên địa bàn tỉnh sau sắp xếp, nhất là các quy định liên quan đến tổ chức bộ máy, đầu tư, sản xuất, kinh doanh và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã báo cáo tham luận, cùng nhau thảo luận và đề xuất một số giải pháp xử lý kết quả tổng rà soát từ tổng hợp kết quả tham vấn đối với kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của Bộ Tư pháp - cơ quan thường trực chủ trì, cùng các Bộ, ngành, địa phương và sự tham gia tích cực của các hiệp hội, doanh nghiệp trong quá trình tổng rà soát hệ thống VBQPPL.

Qua đợt tổng rà soát lần này, nhận diện được những bất cập mang tính hệ thống, liên ngành, liên cấp - những vấn đề khó có thể phát hiện nếu chỉ rà soát riêng lẻ từng ngành hoặc từng văn bản. Qua đó, bức tranh tổng thể về những điểm nghẽn của hệ thống pháp luật từng bước được làm rõ, điển hình trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng; tình trạng chồng chéo về chính sách, thẩm quyền giữa các cấp; những vướng mắc phát sinh tại các địa phương sau sắp xếp và sự phân tán, nhiều tầng nấc của hệ thống VBQPPL.

Hội nghị triển khai trực tiếp và kết nối trực tuyến 34 điểm cầu các tỉnh, thành

Để hoàn thiện dự thảo báo cáo trình Chính phủ và báo cáo Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống VBQPPL trước khi báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp cùng các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương tiếp thu ý kiến tại hội nghị, phối hợp chặt chẽ để rà soát, hoàn thiện nội dung báo cáo.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu những kiến nghị thuộc thẩm quyền xử lý của từng cơ quan cần được đưa vào kế hoạch thực hiện trong năm 2026, năm 2027 và các năm tiếp theo, bảo đảm mỗi bất cập được nhận diện đều có phương án và thời hạn giải quyết cụ thể. Đặc biệt, từ kết quả tổng rà soát, cần đề xuất những định hướng và giải pháp mang tính chiến lược trong hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật, đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật.