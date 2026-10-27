Tham vấn giải pháp khắc phục những bất cập trong hệ thống pháp luật

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Thực hiện Nghị quyết số 2092/NQ-UBTVQH15 ngày 3/4/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và Kế hoạch triển khai của Ban Chỉ đạo tổng rà soát, thời gian qua, các cơ quan, bộ, ngành đã tổ chức tổng rà soát, hoàn thiện báo cáo chính thức kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý và đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Theo Kế hoạch của Ban chỉ đạo tổng rà soát, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có nhiệm vụ tổ chức tham vấn lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, đối tượng chịu sự tác động, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan về kết quả tổng rà soát và đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Hội nghị là diễn đàn tham vấn để các cơ quan, tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội và các đối tượng chịu sự tác động trao đổi, đóng góp ý kiến, bổ sung góc nhìn đa chiều, bảo đảm việc đánh giá kết quả tổng rà soát của các bộ, ngành được khách quan, toàn diện, sát thực tiễn.

Từ đó, góp phần nhận diện đầy đủ những bất cập, hạn chế, mâu thuẫn, chồng chéo và khoảng trống pháp lý; nâng cao chất lượng các kiến nghị xử lý, hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá chất lượng và tính thực chất của kết quả tổng rà soát; những vấn đề có tính hệ thống, liên ngành và yêu cầu bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật; phản ánh khó khăn, vướng mắc và những ý kiến đề xuất của các tổ chức, doanh nghiệp chịu sự tác động của chính sách, pháp luật; đồng thời đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo phát biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo nhận định các ý kiến tại hội thảo mang tính khách quan, đa chiều trên nhiều lĩnh vực, chỉ ra những khó khăn, điểm nghẽn của hệ thống pháp luật hiện hành cần sớm khắc phục, sửa đổi trong thời gian tới.

Ông Cao Xuân Thạo khẳng định việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phải chú trọng đến chất lượng, đánh giá toàn diện, tìm ra những vấn đề thực sự còn bất cập, vướng mắc để khẩn trương tháo gỡ, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Từ những góp ý tại Hội nghị, cơ quan tham mưu giúp việc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổng hợp đậm nét các nội dung được đề xuất, kiến nghị và có văn bản gửi Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan. Đồng thời, ông mong muốn, thông qua Hội nghị, các diễn đàn về pháp luật sẽ được duy trì và nhân rộng hơn thời gian tới, đi sâu vào từng nhóm vấn đề cụ thể, từ đó tham góp nhiều hơn những giải pháp thiết thực, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật.