Hội nghị trực tuyến toàn quốc tham vấn hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Tư pháp đã trình bày dự thảo báo cáo, theo đó, đã thực hiện tổng rà soát đối với trên 43.700 văn bản quy phạm pháp luật; cấp Trung ương có trên 9.900 văn bản được rà soát, cấp tỉnh có trên 19.500 văn bản thực hiện rà soát; cấp huyện trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính có trên 7.500 văn bản thực hiện rà soát và cấp xã có trên 6.600 văn bản thực hiện rà soát. Một số nhóm văn bản đặc thù được phân loại với hơn 2.500 văn bản ban hành theo chế độ mật; trên 6.000 văn bản chỉ có nội dung bãi bỏ văn bản khác; trên 1.700 văn bản của chính quyền địa phương trước khi sắp xếp không được quyết định áp dụng.

Các đại biểu dự hội nghị đánh giá, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cơ bản bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động của bộ máy Nhà nước, kịp thời thể chế hóa nhiều chủ trương lớn trong giai đoạn 2025-2026, nhất là chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu tập trung thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và khoảng trống pháp lý. Trong đó, một số chủ trương lớn của Đảng chưa được thể chế hóa đầy đủ, việc cụ thể hóa trong các văn bản hướng dẫn thi hành chưa đồng bộ; một số điểm nghẽn mang tính liên ngành, hệ thống và những vấn đề pháp lý mới phát sinh trong thực tiễn chưa được giải quyết kịp thời.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất các phương án xử lý trên 10.000 văn bản quy phạm pháp luật được chia thành nhóm không theo chế độ mật với gần 9.800 văn bản và trên 200 văn bản được phân loại theo chế độ mật. Các cơ quan, đơn vị và địa phương xác định lộ trình xử lý cụ thể từ năm 2026 đến sau năm 2030 theo hướng hợp nhất nhiều văn bản sửa đổi, bổ sung vào văn bản mới, bãi bỏ các quy định chồng chéo, hết thời hiệu để tinh gọn đầu mối văn bản, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong quy trình xây dựng và thi hành pháp luật.

Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Sơn La dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ghi nhận, biểu dương sự tham gia tích cực, trách nhiệm của các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương trong công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan tiếp tục rà soát, thống nhất số liệu; thống kê, lượng hóa cụ thể số lượng văn bản còn hiệu lực theo từng cấp, thẩm quyền ban hành; phân loại rõ những bất cập, chồng chéo giữa các quy định để có phương án xử lý, tinh gọn hệ thống pháp luật. Trong đó, xác định cụ thể các văn bản cần bãi bỏ trong năm 2026, số lượng văn bản cần hợp nhất trong năm 2027; đồng thời nghiên cứu ban hành văn bản hướng dẫn quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo hướng tinh gọn, đồng bộ, bảo đảm tính thống nhất và khả thi.