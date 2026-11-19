Tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng, đồng chí Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự có đồng chí Lã Hoài Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Thực hiện Kết luận số 09-KL/TW ngày 10/3/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Chính phủ triển khai tổng rà soát hệ thống VBQPPL trên phạm vi cả nước. 23/23 cơ quan ở Trung ương và 34/34 UBND tỉnh, thành phố đã thực hiện tổng rà soát thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương. Đến ngày 31/10/2026, các cơ quan Trung ương và địa phương đã xác định, tổng hợp 43.702 VBQPPL còn hiệu lực hoặc chưa có hiệu lực thuộc đối tượng rà soát.

Việc tổng rà soát được thực hiện theo 6 nhóm tiêu chí, tập trung đánh giá sự phù hợp của văn bản với chủ trương, đường lối của Đảng; tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất của hệ thống pháp luật; tính tương thích với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; rà soát các quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính bất hợp lý; phát hiện những quy định chưa rõ ràng, không phù hợp thực tiễn, thiếu tính khả thi và những lĩnh vực chưa có quy định pháp luật điều chỉnh.

Qua rà soát, các cơ quan ở Trung ương và địa phương đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần, ban hành mới đối với 6.208 VBQPPL, chiếm 14,2% và bãi bỏ toàn bộ 3.809 VBQPPL, chiếm 8,7%, không bao gồm 1 luật đề xuất bãi bỏ năm 2029. Bên cạnh đó, 7.566 VBQPPL của chính quyền cấp huyện trước khi sắp xếp đơn vị hành chính sẽ hết hiệu lực theo quy định đến hết ngày 28/2/2027. Ngoài ra, các cơ quan ở Trung ương và địa phương chủ động tham mưu xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền 6.242 VBQPPL mà không chờ đến khi có kết quả tổng rà soát cuối cùng.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý hoàn thiện dự thảo báo cáo, đề nghị tiếp tục rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, khắc phục những bất cập trong thống kê và xác định phương án xử lý văn bản. Nhiều ý kiến phân tích các vướng mắc pháp luật liên ngành trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, quản lý tài sản công, bảo hiểm và xử lý vi phạm hành chính; đồng thời đề xuất lộ trình xử lý phù hợp, đẩy mạnh hợp nhất văn bản, hoàn thiện quy định chuyển tiếp, tránh khoảng trống pháp lý. Các đại biểu cũng kiến nghị tăng cường ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo, bố trí đủ nguồn lực và nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác xây dựng, rà soát pháp luật.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của Bộ Tư pháp, các bộ, ngành và địa phương trong đợt tổng rà soát. Đồng chí yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến tham vấn, góp ý của các cơ quan Trung ương, địa phương, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp và chuyên gia để khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo báo cáo của Chính phủ, trình Ban Chỉ đạo tổng rà soát và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương rà soát, đối chiếu, thống nhất số liệu; lượng hóa kết quả bằng dẫn chứng, số liệu cụ thể, chỉ rõ quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, điểm nghẽn pháp lý và kết quả xử lý. Các cấp, các ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch xử lý cụ thể, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ, chất lượng; chủ động rà soát toàn ngành, toàn lĩnh vực để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hợp nhất, tinh gọn văn bản theo lộ trình; đề xuất điều chỉnh định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, chương trình lập pháp năm 2027 và chương trình lập quy của Chính phủ, ưu tiên tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển.

Phó Thủ tướng Chính phủ lưu ý đổi mới phương pháp rà soát theo chuỗi hoạt động, quy trình, sản phẩm thực tế của người dân, doanh nghiệp nhằm cắt giảm thực chất thủ tục, điều kiện bất hợp lý; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”, liên thông trong quý I/2027; hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý kiến nghị trên Cổng Pháp luật quốc gia.

Đồng thời, đề nghị các cơ quan của Quốc hội tăng cường phối hợp, giám sát; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên, VCCI và hiệp hội doanh nghiệp phát huy vai trò giám sát, phản biện, phản ánh khách quan, đồng hành cùng Chính phủ hoàn thiện thể chế đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.