Tham vấn đồ án Quy hoạch chung đô thị Hòa Tiến đến năm 2050

Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến Nguyễn Tấn Khoa phát biểu khai mạc. Ảnh: TÂM ĐAN

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến Nguyễn Tấn Khoa cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính trên cơ sở sáp nhập xã Hòa Tiến và xã Hòa Khương trước đây, xã Hòa Tiến mới có diện tích tự nhiên 6.590ha, dân số hiện trạng khoảng 40.282 người.

Đây là địa bàn có quy mô rộng, cấu trúc dân cư đa dạng với các thôn làng truyền thống đan xen vùng sản xuất nông nghiệp, vùng trũng và không gian ven sông.

Theo nhiệm vụ quy hoạch đã được UBND thành phố phê duyệt, Hòa Tiến được định hướng là khu vực chuyển tiếp giữa đô thị trung tâm với không gian sinh thái, nông nghiệp và du lịch phía Tây Nam thành phố; đồng thời từng bước hỗ trợ các chức năng cho đô thị trung tâm.

Ông Nguyễn Tấn Khoa nhấn mạnh, quy hoạch lần này không chỉ thể hiện các khu chức năng trên bản vẽ, mà phải trả lời được câu hỏi: Hòa Tiến sẽ phát triển theo hướng nào, phát triển ở đâu, dựa vào động lực nào và người dân được hưởng lợi gì từ quá trình đó.

Chánh Thanh tra thành phố, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư thành phố Tô Văn Hùng (ngoài cùng bên trái) phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TÂM ĐAN

Đại diện Viện Kiến trúc quốc gia (Bộ Xây dựng), đơn vị tư vấn lập quy hoạch, trình bày tóm tắt nội dung đồ án, tập trung vào định hướng tổ chức không gian đô thị, phân khu chức năng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Theo đề xuất, đô thị Hòa Tiến là bộ phận quan trọng trong cụm đô thị phía Tây Đà Nẵng, liên kết chặt chẽ với khu vực Bà Nà và Hòa Vang.

Trong đó, Hòa Tiến là đô thị cửa ngõ, tập trung phát triển dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao và các chức năng hỗ trợ phát triển kinh tế. Sự liên kết giữa ba khu vực tạo thành cấu trúc phát triển bổ trợ lẫn nhau, góp phần hình thành cực tăng trưởng mới.

Phối cảnh tổng thể Quy hoạch chung đô thị Hòa Tiến. Ảnh: Đơn vị tư vấn

Thảo luận tại hội thảo, các đại biểu tập trung góp ý về vị thế, động lực phát triển của Hòa Tiến trong tổng thể không gian phía Tây Nam; khả năng kết nối giao thông với đô thị trung tâm và tính liên kết giữa các khu sản xuất, cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics.

Nhiều ý kiến đề nghị đơn vị tư vấn cần phân định rạch ròi các phân khu: khu vực trung tâm, khu phát triển đô thị mới, khu dân cư hiện hữu cần chỉnh trang và vùng duy trì sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ không gian sinh thái, văn hóa và phòng, chống ngập lụt.

Đối với dự báo dân số tăng lên khoảng 80.000 người vào năm 2050, các đại biểu lưu ý đồ án cần thuyết minh rõ cơ sở khoa học của dự báo này để tính toán quỹ đất và hạ tầng tương ứng cho từng khu vực.

Chánh Thanh tra thành phố, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư thành phố Tô Văn Hùng đề xuất, xác định rõ tính chất đô thị Hòa Tiến là đô thị vệ tinh phía Tây Nam thành phố Đà Nẵng, phát triển theo hướng sinh thái, dịch vụ, nông nghiệp, giàu bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng của địa phương.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại hội thảo, UBND xã Hòa Tiến và đơn vị tư vấn sẽ tiếp thu, bổ sung nhằm hoàn thiện đồ án bảo đảm tính khả thi, sát thực tiễn trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.