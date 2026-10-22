Tham vấn cộng đồng quy hoạch chi tiết 22 nhà ga của 5 tuyến đường sắt đô thị

Nội dung tham vấn bao gồm ranh giới giải phóng mặt bằng, vị trí lối lên xuống ga, tháp thông gió cũng như định hướng tích hợp phát triển mô hình TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông) chung quanh các ga. Toàn bộ hồ sơ bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hiện đang được niêm yết công khai tại trụ sở ủy ban nhân dân 22 xã, phường liên quan các dự án, trong thời gian ít nhất 20 ngày để người dân theo dõi. Người dân có thể tiếp tục đóng góp ý kiến thông qua việc điền phiếu khảo sát hoặc gửi thư đóng góp trực tiếp tại ủy ban nhân xã, phường nơi cư trú.

Ra mắt Tủ sách Hà Nội

Ủy ban nhân dân phường Cửa Nam vừa tổ chức ra mắt Tủ sách Hà Nội-Phòng đọc cộng đồng tại Phố Sách Hà Nội. Công trình nhằm tạo không gian đọc mở, gần gũi, thân thiện, nơi người dân có thể tiếp cận, trao đổi những cuốn sách đặc sắc về lịch sử, văn hóa, con người và sự phát triển của Hà Nội. Tủ sách giúp lưu giữ những tác phẩm có giá trị, đưa sách đến gần hơn với cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ. Nhiều đơn vị xuất bản đã trao tặng khoảng 250 cuốn sách giá trị viết về lịch sử, văn hóa, con người và quá trình phát triển của Thủ đô cho phòng đọc, góp phần mở rộng nguồn tư liệu.

Cơ sở giáo dục không được thu những khoản đã được Nhà nước hỗ trợ

Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành quyết định quy định danh mục, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ giáo dục chất lượng cao tại cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2026-2027. Theo đó, căn cứ mức trần quy định, các cơ sở giáo dục xây dựng dự toán chi phí, xác định mức thu cụ thể và phải thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch. Đáng lưu ý, các cơ sở giáo dục không được thu những khoản đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ, bảo đảm hoặc đã tính trong mức thu học phí chương trình bổ sung.