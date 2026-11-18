MRB đang phối hợp tổ chức tham vấn cộng đồng hồ sơ quy hoạch phương án tuyến và vị trí nhà ga của 5 tuyến đường sắt đô thị.

Đại diện MRB cho biết, hồ sơ quy hoạch tỷ lệ 1/500 do Liên danh tư vấn TECCO1 - UCD - SUN lập áp dụng cho 5 tuyến đường sắt đô thị đã khởi công ngày 22-6-2026 gồm các tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14. Các tuyến này được định hướng đi ngầm là chủ yếu, sử dụng khổ đường ray tiêu chuẩn 1.435 mm, vận hành đoàn tàu 5 toa tự động không người lái.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về việc triển khai đồng thời, song song các thủ tục chuẩn bị đầu tư, quy hoạch, khảo sát, thiết kế, giải phóng mặt bằng và các công việc liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án, MRB đã đề nghị chính quyền địa phương phối hợp hỗ trợ công khai hồ sơ quy hoạch phương án hướng tuyến, vị trí nhà ga và tổ chức các cuộc họp tham vấn cộng đồng tại địa phương.

Thông qua hoạt động này, người dân và các tổ chức liên quan có điều kiện tiếp cận thông tin, nghiên cứu và đóng góp ý kiến đối với phương án quy hoạch. Đây cũng là cơ sở quan trọng để tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm tính phù hợp, đồng bộ và khả thi trong quá trình triển khai các dự án đường sắt đô thị của Thủ đô.