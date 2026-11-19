Các chuyên gia trao đổi các nghiên cứu, thống kê tại hội thảo. (Ảnh: MINH HOÀNG)

Ngày 19/11, Vụ Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế) tổ chức Hội thảo tham vấn chuyên gia cung cấp bằng chứng phục vụ đề xuất xây dựng chính sách quyền lợi về dinh dưỡng đối với người tham gia bảo hiểm y tế.

Thông qua hội thảo, Ban tổ chức mong muốn nhận được những thông tin, số liệu và bằng chứng đầy đủ, khách quan về gánh nặng bệnh tật và nhu cầu điều trị dinh dưỡng; về phương pháp và hiệu quả điều trị; về các sản phẩm, chế phẩm dinh dưỡng cụ thể sử dụng trong điều trị; về phương án tổ chức cung ứng, phân phối sản phẩm và bảo đảm khả năng tiếp cận công bằng.

Theo các chuyên gia trao đổi tại hội thảo, hiện nhu cầu điều trị dinh dưỡng đặc thù ở trẻ em hiện nay rất đáng quan tâm. Việt Nam có khoảng 103.500 trẻ sinh non mỗi năm, với khoảng 17.000 ca tử vong sơ sinh, trong đó khoảng 25% liên quan sinh non hoặc nhẹ cân… Việc bảo đảm dinh dưỡng phù hợp, nhất là tiếp cận sữa mẹ và sữa mẹ hiến tặng thanh trùng khi không có đủ sữa của chính mẹ, có ý nghĩa quan trọng đối với sự sống còn và phát triển của trẻ.

Đối với suy dinh dưỡng cấp tính, tỷ lệ trẻ gầy còm năm 2025 khoảng 6,9%, với sự khác biệt đáng kể giữa các vùng miền. Trong giai đoạn 2023-2025, khoảng 111.000 lượt trẻ đã được phát hiện, quản lý và điều trị suy dinh dưỡng cấp tính trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, suy dinh dưỡng cấp tính nặng có nguy cơ cao gây biến chứng, nhiễm khuẩn và tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Đối với trẻ mắc động kinh kháng thuốc, chế độ ăn sinh ceton là một phương pháp điều trị có hiệu quả, giúp khoảng 50-60% người bệnh giảm hơn 50% số cơn co giật sau hơn ba tháng điều trị.

Những số liệu trên cho thấy, thanh toán chi phí điều trị dinh dưỡng là nhu cầu y tế thực sự, cần được quan tâm trong quá trình hoàn thiện chính sách bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, trên thực tế, việc tiếp cận các can thiệp dinh dưỡng điều trị vẫn còn nhiều khó khăn. Một số chế phẩm dinh dưỡng chuyên biệt có chi phí cao, phải sử dụng kéo dài; khả năng cung ứng và tổ chức thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa đồng đều; trong khi các chi phí này chưa được bảo đảm thanh toán đầy đủ, thống nhất trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế. Điều đó có thể tạo thêm gánh nặng tài chính cho người bệnh và gia đình, đặc biệt là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và người dân sinh sống tại vùng sâu, vùng xa.

Đại diện Vụ Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế) Trần Thị Trang phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: MINH HOÀNG)

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, đồng thời thực hiện các chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế. Trong đó, một nội dung quan trọng đang được nghiên cứu, đề xuất là bổ sung chi phí điều trị dinh dưỡng vào phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế, trước mắt tập trung vào ba nhóm: trẻ em dưới 6 tuổi bị suy dinh dưỡng cấp tính; trẻ sơ sinh sinh non, nhẹ cân; và trẻ em mắc động kinh kháng thuốc.

Đại diện Vụ Bảo hiểm y tế khẳng định, việc nghiên cứu bổ sung quyền lợi này không chỉ nhằm giảm gánh nặng tài chính cho gia đình mà còn góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, giảm biến chứng, bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Tuy nhiên, việc mở rộng quyền lợi cần được xem xét thận trọng, dựa trên bằng chứng khoa học, hiệu quả điều trị, tính khả thi trong tổ chức thực hiện, khả năng cung ứng và tác động đối với Quỹ bảo hiểm y tế. Đặc biệt, cần phân biệt rõ các can thiệp dinh dưỡng mang tính chất điều trị, được chỉ định theo yêu cầu chuyên môn, với các sản phẩm dinh dưỡng thông thường và chi phí ăn uống sinh hoạt của người bệnh.