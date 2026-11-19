Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội, PGS.TS Triệu Thế Hùng cho biết, tọa đàm nhằm trao đổi, thảo luận và hoàn thiện những nội dung chuyên môn quan trọng để chuẩn bị cho Hội thảo Giáo dục 2026 với chủ đề "Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá về phát triển giáo dục và đào tạo", dự kiến tổ chức ngày 27/11.

Toàn cảnh tọa đàm

Theo PGS. TS Triệu Thế Hùng, hiện nay có thể khẳng định, cơ chế, chính sách về giáo dục, đào tạo đã được hoàn thiện căn bản. Những điểm nghẽn lớn về chủ trương, định hướng và hành lang pháp lý đã và đang được tháo gỡ, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển giáo dục trong giai đoạn mới.

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để những chủ trương, chính sách và nguồn lực thực sự đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến rõ nét và thực chất về hiệu quả và tạo công bằng trong giáo dục và đào tạo.

Đó cũng chính là điểm khác biệt căn bản về tính chất của Hội thảo Giáo dục 2026, cũng là điểm tọa đàm tham vấn chuyên gia muốn các đại biểu tập trung làm rõ.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng phát biểu

Ở đây, vấn đề không đặt trọng tâm vào việc tiếp tục luận giải sự cần thiết phải đổi mới giáo dục - đào tạo, cũng không chủ yếu bàn về việc phải ban hành thêm chủ trương, chính sách lớn, mà trọng tâm bàn về tổ chức triển khai thực hiện những quyết sách quan trọng của Đảng, các luật, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về giáo dục và đào tạo.

"Các tham luận và ý kiến thảo luận phải được chuẩn bị với chất lượng cao, có luận cứ khoa học, có minh chứng thực tiễn và có tính phát hiện. Đặc biệt là có những kiến nghị cụ thể để các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, để tiếp thu và tổ chức thực hiện", PGS. TS Triệu Thế Hùng lưu ý.

Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học sư phạm Hà Nội, GS.TS Nguyễn Văn Minh phát biểu

Xuất phát từ tính chất, yêu cầu quan trọng của Hội thảo Giáo dục năm 2026, các ý kiến tại tọa đàm là một bước chuẩn bị về nội dung chuyên môn nhằm bảo đảm nội dung trình bày ở Hội thảo thực sự có trọng tâm và cô đọng, chất lượng để đáp ứng những yêu cầu đề ra.

Nguyên Chủ tịch, Giám đốc Đại học Thái Nguyên, GS.TS Phạm Hồng Quang phát biểu

Tại tọa đàm, các đại biểu cùng bàn luận, thống nhất về cách tiếp cận, những vấn đề trọng tâm của các tham luận sẽ trình bày tại Hội thảo, trao đổi làm rõ vấn đề cần ưu tiên, phân tích sâu, tránh dàn trải, trùng lặp giữa các tham luận.

Các tham luận cần lựa chọn những vấn đề thực sự quan trọng và có tính chất phát hiện, có khả năng tác động đến việc triển khai chính sách.

Các đại biểu tham dự tọa đàm

Các đại biểu cũng trao đổi, thống nhất cơ bản những đề xuất, kiến nghị cụ thể. Mỗi tham luận được khuyến nghị nên lựa chọn 2 - 3 kiến nghị trọng tâm, có giá trị thực tiễn, có khả năng thực hiện cao và có thứ tự ưu tiên trong kiến nghị, đề xuất.

Ngoài ra, đối với mỗi kiến nghị, đề xuất cần cố gắng làm rõ: kiến nghị về nội dung gì, giải quyết vấn đề nào, thẩm quyền của cơ quan nào, và cần những điều kiện gì, và có thể thực hiện trong thời gian nào, nhằm tạo thuận lợi trong việc xác định, điều chỉnh, tháo gỡ những vướng mắc về chính sách, pháp luật...

Toàn cảnh tọa đàm

"Quan trọng nhất là Hội thảo sắp tới không chỉ dừng lại ở việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm mà phải mang lại kết quả là những luận cứ, kiến nghị về chính sách một cách cụ thể, có giá trị. Qua đó, phục vụ trong công tác chỉ đạo, điều hành và giám sát việc thực hiện các quyết sách về giáo dục và đào tạo", PGS. TS Triệu Thế Hùng nhấn mạnh.