Tham vấn chuyên gia về chính sách phát triển công nghiệp văn hóa

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Đặng Xuân Phương chủ trì tọa đàm. Ảnh: QUỐC TUẤN

Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa được xây dựng với quan điểm phát huy sức sáng tạo trên nền tảng tài nguyên văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; kết hợp hài hòa giá trị kinh tế và giá trị văn hóa.

Đồng thời, lấy chủ thể sáng tạo làm trung tâm, doanh nghiệp và thị trường làm động lực, Nhà nước kiến tạo phát triển, không làm thay thị trường; phát triển đồng bộ chuỗi giá trị; bảo đảm quyền tự do sáng tạo, quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa, tham gia đời sống văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa và bảo hộ sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.

Dự thảo luật dự kiến được đề xuất trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI (tháng 10/2026).

Ông Lê Ngọc Thuận, người sáng lập không gian sáng tạo Làng Củi Lũ (phường Hội An Tây) đóng góp ý kiến tại tọa đàm. Ảnh: QUỐC TUẤN

Tại tọa đàm, đại diện các sở, ngành, đơn vị của thành phố cùng chuyên gia, doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa nêu một số khó khăn trong phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Đà Nẵng hiện nay.

Trong đó, có chính sách về thuế, việc tiếp cận nguồn vốn; quỹ đất, không gian phát triển công nghiệp văn hóa; cơ chế hỗ trợ cho các đơn vị tiên phong thúc đẩy công nghiệp văn hóa ở các địa phương; cơ chế thu hút nhân tài, cơ chế hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, khung chuẩn nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp văn hóa; nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa...

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Đặng Xuân Phương cho hay, các ý kiến, đề xuất tại tọa đàm là cơ sở quan trọng để cơ quan có thẩm quyền tham khảo thiết kế khung thể chế để khi luật ra đời đạt hiệu quả cao nhất; phục vụ giải phóng nguồn lực để văn hóa phát triển, đưa văn hóa trở thành động lực trong nền kinh tế, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế quốc gia trong thời gian tới.