Tham vấn chuyên gia hoàn thiện đề án chuyển đổi số và phát triển văn hóa, thể thao, du lịch

Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội thảo - Ảnh: Nh.V

Với chủ đề Khoa học di sản-Bộ tiêu chí mã hóa di sản (Cultural DNA) và chuẩn hóa mã hóa di sản, hội thảo tập trung tham vấn các nội dung trọng tâm nhằm xây dựng nền tảng khoa học và phương pháp luận cho việc tổ chức, quản lý, kết nối và khai thác kho tài sản số văn hóa của tỉnh.

Theo dự thảo đề án, bộ tiêu chí mã hóa di sản được xây dựng theo cấu trúc ma trận, gồm 5 chiều cạnh kết hợp với 7 không gian văn hóa, 35 ô tiêu chí. Cấu trúc này hướng đến việc tạo lập hệ thống dữ liệu thống nhất, liên kết các giá trị di sản theo thời gian, không gian và đặc trưng văn hóa; đồng thời bảo đảm khả năng kết nối dữ liệu số với các hoạt động bảo tồn, nghiên cứu, giáo dục, quảng bá và phát triển du lịch.

Các đại biểu tham dự hội thảo - Ảnh: Nh.V

Tại hội thảo, các đại biểu được giới thiệu, nghiên cứu những nội dung liên quan đến đề án, đồng thời trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các vấn đề được đưa ra tham vấn. Các ý kiến tập trung làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn của việc sử dụng bộ mã hóa di sản Cultural DNA; căn cứ khoa học trong tái hiện không gian, sự kiện và nhân vật lịch sử; công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam trên môi trường số.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận về hình thức ban hành bộ tiêu chí mã hóa di sản; nguyên tắc thiết kế quy tắc gán ô trong ma trận 35 ô; tiêu chí nghiệm thu bảng ánh xạ CIDOC-CRM; chuẩn ký âm đối với tiếng dân tộc thiểu số và quy mô đội ngũ chuyên môn phục vụ triển khai đề án… Những ý kiến đóng góp là cơ sở quan trọng để tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống tiêu chí, chuẩn hóa phương pháp mã hóa và bảo đảm tính khoa học, khả thi trong quá trình tổ chức thực hiện.

Quang cảnh hội thảo - Ảnh: Nh.V

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch là quá trình dài hạn, đòi hỏi sự kết hợp đồng bộ giữa tầm nhìn phát triển, tri thức khoa học, năng lực công nghệ, cơ chế quản trị và sự tham gia của cộng đồng.

Vì vậy, mục tiêu cuối cùng không chỉ là số hóa di sản để lưu giữ trên hệ thống công nghệ, mà quan trọng hơn là bảo tồn, lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử của Quảng Trị, đồng thời phát huy những giá trị đó để tạo ra các giá trị mới, phục vụ cộng đồng và các thế hệ mai sau.