Tham vấn Chính trị Việt Nam - UAE lần thứ 3

Hai bên bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước kể từ Tham vấn Chính trị lần thứ 2 (tháng 2-2023), đặc biệt là việc nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện (tháng 10-2024), Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) chính thức có hiệu lực từ tháng 2-2026. Đặc biệt, UAE tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông-châu Phi.

Quang cảnh Tham vấn Chính trị lần thứ 3 giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam-UAE.

Khẳng định quyết tâm đưa quan hệ Việt Nam-UAE lên tầm cao mới, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy tối ưu hóa các cam kết, thỏa thuận đã đạt được và nghiên cứu các phương thức khả thi, phù hợp với quy định của mỗi bên để xử lý các thách thức, khó khăn trong hợp tác.

Hai bên nhất trí sớm thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước trong thời gian tới; hỗ trợ các doanh nghiệp dầu khí hai nước trao đổi, hợp tác để đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định, dài hạn cho Việt Nam.

Hai bên nhất trí tiếp tục thực hiện hiệu quả CEPA; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư của UAE vào Việt Nam; tích cực nghiên cứu, phối hợp thúc đẩy các sáng kiến hợp tác logistics và vận tải để đảm bảo dòng chảy thương mại song phương thông suốt, thuận lợi trong bối cảnh hiện nay; tiếp tục tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc.