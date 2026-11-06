Tham vấn chính trị Việt Nam – Tây Ban Nha lần thứ 6

Hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực, năng động trong quan hệ song phương thời gian qua trên các lĩnh vực. Hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; duy trì thường xuyên và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương. Hai bên cam kết phối hợp chặt chẽ, tích cực triển khai các thỏa thuận đã đạt được, đặc biệt là việc đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Quốc vụ khanh Ngoại giao và các vấn đề toàn cầu Tây Ban Nha Diego Martínez Belío. Ảnh do Bộ Ngoại giao cung cấp

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị Tây Ban Nha tiếp tục có tiếng nói ủng hộ, thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với hải sản Việt Nam; đồng thời tích cực vận động các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), qua đó tạo khung pháp lý vững chắc, thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, kinh doanh.

Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, hai bên chia sẻ quan điểm nhất quán ủng hộ chủ nghĩa đa phương, đề cao tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, giải quyết hòa bình các tranh chấp. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại Liên hợp quốc và trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-EU.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên tái khẳng định lập trường ủng hộ việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại khu vực; giải quyết các tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.