Tham vấn Chính trị lần thứ 3 giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và UAE

Ngày 27/10/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng và Trợ l‎ý Bộ trưởng Ngoại giao Các Tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE) phụ trách Khoa học và Công nghệ tiên tiến Omran Sharaf đã đồng chủ trì kỳ họp Tham vấn Chính trị lần thứ 3 giữa hai Bộ Ngoại giao.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng hoan nghênh Trợ l‎ý Bộ trưởng UAE thăm làm việc tại Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm được thực hiện vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng với cả hai nước: UAE đang trong quá trình thực hiện Tầm nhìn Quốc gia 2031 và Việt Nam đang quyết tâm thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia giai đoạn 2030 và 2045.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng và Trợ lý Bộ trưởng Omran Sharaf đã tập trung đánh giá kết quả đạt được trong quan hệ song phương những năm qua, thảo luận nhiều biện pháp thúc đẩy quan hệ phát triển sâu rộng, hiệu quả, toàn diện hơn nữa trong thời gian tới. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác Việt Nam-UAE để nâng cao năng lực tự chủ, tự cường, đa dạng hóa đối tác của mỗi nước trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, nhiều bất ổn như hiện nay.

Hai Trưởng đoàn bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước kể từ Tham vấn Chính trị lần 2 (tháng 02/2023), đặc biệt là việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện (tháng 10/2024), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) chính thức có hiệu lực từ tháng 02/2026. Đặc biệt, UAE tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông - châu Phi, với kim ngạch đạt 6,5 tỷ USD năm 2025.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng chúc mừng UAE đã đạt những thành tựu quan trọng trong thực hiện Tầm nhìn 2031; chia sẻ với những khó khăn của UAE trong bối cảnh xung đột kéo dài hiện nay, đồng thời bày tỏ tin tưởng UAE và các nước khu vực sẽ vượt qua những thách thức hiện tại, tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Khẳng định Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ với UAE - đối tác toàn diện đầu tiên và đối tác kinh tế toàn diện duy nhất của Việt Nam tại Trung Đông đến nay, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cho biết Việt Nam sẵn sàng cùng UAE đẩy mạnh các hợp tác thực chất giữa hai nước. Phía Việt Nam đánh giá cao vai trò và các sáng kiến của UAE trong xử l‎ý các vấn đề toàn cầu, nổi bật như an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước; khẳng định với vai trò thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẽ tích cực ủng hộ và phối hợp cùng UAE để triển khai các sáng kiến khả thi, phù hợp.

Trợ l‎ý Omran Sharaf đánh giá quan hệ Việt Nam-UAE đã đạt bước đột phá từ sau chuyến thăm chính thức UAE của Thủ tướng Phạm Minh Chính năm 2024 và đang bước vào chương hợp tác mới, với nền tảng mạnh mẽ để thúc đẩy quan hệ trên nhiều lĩnh vực ưu tiên, cũng như mở ra các cơ hội mới chưa được khai phá trước đây.

UAE chia sẻ mong muốn là đối tác tin cậy của Việt Nam về khoa học công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực AI, hạ tầng số và công nghệ tiên tiến. UAE hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi mở cửa thị trường cho hàng Việt Nam và hỗ trợ sự phát triển của hệ sinh thái Halal tại Việt Nam, trong đó có hợp tác về công nhận và chứng nhận Halal để bổ sung vào danh sách 02 cơ quan chứng nhận Halal của Việt Nam đã được phía UAE công nhận.

UAE cũng khẳng định ủng hộ sớm khởi động đàm phán FTA GCC-Việt Nam và khuyến khích đầu tư vào Việt Nam từ các quỹ, tập đoàn và doanh nghiệp UAE, hiện đang ngày càng quan tâm hơn đến Việt Nam với tư cách một nền kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững và điểm đến hấp dẫn hàng đầu về đầu tư tại châu Á.

Khẳng định quyết tâm đưa quan hệ song phương Việt Nam-UAE lên tầm cao mới, hai Trưởng đoàn nhất trí tiếp tục thúc đẩy tối ưu hóa các cam kết, thỏa thuận đã đạt được và nghiên cứu các phương thức khả thi, phù hợp với quy định của mỗi bên để xử lý các thách thức, khó khăn trong hợp tác.

Hai bên nhất trí sớm thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước trong thời gian tới; hỗ trợ các doanh nghiệp dầu khí hai nước trao đổi, hợp tác để đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định, dài hạn cho Việt Nam; khuyến khích VCCI làm việc với đối tác UAE để thúc đẩy kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong các khuôn khổ, cơ chế phù hợp.

Hai bên nhất trí tiếp tục thực hiện hiệu quả CEPA; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư của UAE vào Việt Nam, nổi bật là dự án Trung tâm Dữ liệu giữa G42 và liên doanh Việt Nam, và thúc đẩy hợp tác giữa các trung tâm tài chính quốc tế hai nước.

Hai bên cũng khẳng định sẽ tích cực nghiên cứu, phối hợp thúc đẩy các sáng kiến hợp tác logistics và vận tải để đảm bảo dòng chảy thương mại song phương thông suốt, thuận lợi trong bối cảnh hiện nay. Hai bên cũng thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, quốc tế và khu vực, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc.

Cũng nhân dịp này, hai bên trao đổi về các cơ chế hợp tác, nhất trí tăng cường gắn kết và hợp tác hiệu quả giữa ASEAN- GCC, ASEAN-UAE và Việt Nam-GCC, đồng thời chia sẻ quan điểm về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Trước đó, trong khuôn khổ các hoạt động của kỳ họp Tham vấn Chính trị, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao UAE đã gặp và trao đổi cụ thể về tiềm năng hợp tác với đại diện một số tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam như tập đoàn Vinfast, Viettel...

Cũng nhân chuyến thăm Việt Nam, trong các ngày 28-29/10/2026, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao UAE sẽ cùng Quốc vụ khanh Ngoại giao UAE tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh và sẽ có các buổi làm việc với Lãnh đạo Thành phố và các doanh nghiệp Việt Nam tại sự kiện./.