Tham vấn chính sách, tháo gỡ điểm nghẽn phát triển công nghiệp văn hóa

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đặng Xuân Phương chủ trì tọa đàm. Cùng dự có Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng Nguyễn Duy Minh; đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ĐBQH, các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa.

Sáu nhóm chính sách trọng tâm

Dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; Ủy ban Văn hóa và Xã hội được giao chủ trì thẩm tra.

Tọa đàm tham vấn chuyên gia về chính sách phát triển công nghiệp văn hóa

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đặng Xuân Phương, đây là dự án Luật mới, có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực và tác động trực tiếp đến hoạt động của đông đảo tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sáng tạo.

Vì vậy, việc lắng nghe ý kiến từ thực tiễn chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia và các chủ thể chịu tác động trực tiếp có ý nghĩa quan trọng để hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm tính khả thi khi được Quốc hội thông qua.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đặng Xuân Phương phát biểu

Theo Tờ trình của Chính phủ, trên cơ sở rà soát những vướng mắc, khó khăn, bất cập trong thực tiễn, dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa tập trung giải quyết những vấn đề then chốt nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, kịp thời thể chế hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW thông qua 6 nhóm chính sách, gồm: phát triển hệ sinh thái công nghiệp văn hóa; tài sản trí tuệ trong các ngành công nghiệp văn hóa; nhân lực công nghiệp văn hóa; hạ tầng công nghiệp văn hóa; thị trường công nghiệp văn hóa; tài chính và hỗ trợ, ưu đãi đầu tư.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã tập trung đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong triển khai chính sách về các ngành công nghiệp văn hóa; cho ý kiến về tính phù hợp, khả thi của 6 nhóm chính sách lớn trong dự thảo luật; đồng thời đề xuất, kiến nghị hoàn thiện chính sách và các vấn đề khác được quan tâm.

Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại tọa đàm

Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa được xây dựng với quan điểm phát huy sức sáng tạo trên nền tảng tài nguyên văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; kết hợp hài hòa giá trị kinh tế và giá trị văn hóa.

Dự thảo Luật lấy chủ thể sáng tạo làm trung tâm, doanh nghiệp và thị trường làm động lực, Nhà nước kiến tạo phát triển, không làm thay thị trường; phát triển đồng bộ chuỗi giá trị; bảo đảm quyền tự do sáng tạo, quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa, tham gia đời sống văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa và bảo hộ sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.

Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn từ thực tiễn

Tại tọa đàm, đại diện các sở, ngành, đơn vị của thành phố cùng chuyên gia, doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa nêu một số khó khăn trong phát triển công nghiệp văn hóa tại Đà Nẵng.

Các vấn đề được đề cập gồm: chính sách thuế, tiếp cận nguồn vốn, quỹ đất và không gian phát triển công nghiệp văn hóa; cơ chế hỗ trợ các đơn vị tiên phong thúc đẩy công nghiệp văn hóa tại địa phương; cơ chế thu hút nhân tài, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, khung chuẩn nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp văn hóa và nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa.

Quang cảnh tọa đàm

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đặng Xuân Phương cho biết, các ý kiến, đề xuất tại tọa đàm là cơ sở quan trọng để cơ quan có thẩm quyền tham khảo, thiết kế khung thể chế nhằm bảo đảm khi luật ra đời đạt hiệu quả cao nhất; góp phần giải phóng nguồn lực để văn hóa phát triển, đưa văn hóa trở thành động lực trong nền kinh tế, đóng góp vào sự phát triển kinh tế quốc gia trong thời gian tới.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp vô cùng tâm huyết của các đại biểu và sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát để cùng phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thiện hồ sơ dự án Luật.