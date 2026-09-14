Thăm và tặng quà lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia

Đoàn công tác thăm, tặng quà Đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai. Ảnh: ĐVCC

Cùng tham gia đoàn công tác có Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố Đồng Nai; đại biểu các cơ quan Quân khu 7, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh tham gia đoàn.

Chỉ huy Đội K70 và Đội K72 báo cáo với đồng chí Phó Chính ủy Quân khu: toàn thể cán bộ, chiến sĩ 2 đơn vị xác định phương châm “Phát hiện đến đâu, làm ngay đến đó”, tổ chức tìm kiếm dứt điểm, không giới hạn thời gian trong mùa khô khi có thông tin; chủ động bám địa bàn, mở rộng phối hợp với các lực lượng chức năng nước bạn. Qua đó, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu quy tập được giao, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, phương tiện và trang bị.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đồng Nai (thứ 2 trái qua) và Đại tá Bùi Đăng Ninh, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Ninh (thứ 2 phải qua) tặng quà động viên Đội K72 Đồng Nai. Ảnh: ĐVCC

Hơn 10 ngày sang nước bạn thực hiện nhiệm vụ, các đội K tìm kiếm được 12 HCLS. Trong đó, Đội K72 Bộ CHQS Đồng Nai tìm kiếm, quy tập được 5 HCLS tại tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia. Kết quả bước đầu này là động lực để các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2026-2027, đưa các liệt sĩ trở về với quê hương...

Dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia, Thiếu tướng Trần Chí Tâm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả, vì tình đoàn kết hữu nghị 2 dân tộc, 2 đất nước.

Đoàn tặng quà Tiểu đoàn 4 và Chi khu Quân sự huyện Prey Chhor, tỉnh Kampong Cham nơi Đội K72 và Đội K70 đang đóng quân thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: ĐVCC

Trong chương trình, Thiếu tướng Trần Chí Tâm và đoàn công tác động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K72, Bộ CHQS thành phố Đồng Nai và Đội K70 Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh đang thực hiện nhiệm vụ tại Vương quốc Campuchia. Phó Chính ủy Quân khu 7 ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, sẵn sàng vượt qua khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia.

Dịp này, Thiếu tướng Trần Chí Tâm và đoàn công tác đến thăm, tặng quà Tiểu đoàn 4 và Chi khu Quân sự huyện Prey Chhor, tỉnh Kông Pông Chàm nơi Đội K72 và Đội K70 đang đóng quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, giai đoạn XXVI (mùa khô 2026-2027).