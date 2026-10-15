Thám tử người Israel đối mặt với án phạt tù trong vụ án tấn công mạng tại Mỹ

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Theo truyền thông Mỹ, ngày 14/10, các chi tiết trong vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Amit Forlit, 58 tuổi tiếp tục được làm rõ tại Tòa án Liên bang Khu vực phía Nam New York.

Theo cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ, Amit Forlit bị cáo buộc quản lý một đường dây tội phạm nhằm bôi nhọ và gây cản trở các nhà hoạt động môi trường Mỹ. Các hoạt động này được thực hiện theo yêu cầu của tập đoàn dầu khí ExxonMobil và Công ty Quan hệ công chúng DCI Group tại Washington.

Cơ quan công tố cáo buộc Amit Forlit cùng các cộng sự đã thuê nhóm hacker tại Ấn Độ thực hiện chiến dịch lừa đảo qua email mang tên "Fox Hunt" nhằm đánh cắp mật khẩu và truy cập trái phép vào tài khoản cá nhân của hơn 100 cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Trong số các nạn nhân bị nhắm tới có Giám đốc Lee Wasserman của Quỹ Gia đình Rockefeller và Cố vấn Jennifer Cunningham, người từng hỗ trợ cho cựu Chưởng lý Eric Schneiderman của bang New York.

Những tài liệu nội bộ bị đánh cắp sau đó được tuồn cho phía công ty năng lượng và công bố trên truyền thông nhằm làm suy giảm uy tín của các cuộc điều tra cũng như các vụ kiện pháp lý chống lại ngành nhiên liệu hóa thạch.

Cáo trạng xác định Amit Forlit đã hợp tác với Aviram Azari - người mang biệt danh "The Hawk" và đã nhận tội - để thu lợi bất chính hàng chục triệu USD từ các hoạt động tấn công mạng này. Vụ án diễn ra trong bối cảnh hàng loạt bang và thành phố tại Mỹ đang nộp đơn kiện các tập đoàn dầu khí nhằm đòi bồi thường hàng tỷ USD do cáo buộc che giấu thông tin về tác hại của biến đổi khí hậu.

Sau khi bị dẫn độ từ London về New York vào tháng 4/2026, Amit Forlit hiện đang chờ xét xử. Luật sư Sabrina Shroff của Amit Forlit đã xin Thẩm phán Jesse M. Furman gia hạn thời gian nộp kiến nghị tiền xét xử đến ngày 10/11 do số lượng hồ sơ lên tới khoảng 4 triệu trang, và phiên tòa tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10/12.