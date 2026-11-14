Thám tử Kiên trở lại rạp chiếu Việt với 'Lời nguyền hoàng kim'

Vụ án mới với những bí ẩn

Teaser trailer đầu tiên của “Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim” vừa được hé lộ, mở ra hàng loạt bí ẩn xoay quanh những cái chết bất thường, một thỏi vàng chứa đựng bí mật và sự xuất hiện của những thế lực khó lý giải.

Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, teaser đã tạo không khí u ám, rùng rợn: Một con thuyền xuất hiện với hàng loạt thi thể nằm la liệt, các nạn nhân mang những thương tích kỳ dị, trong đó có người bị biến dạng gương mặt. Chiếc hộp gỗ bị khóa chặt bằng những vòng xích sắt xuất hiện giữa khung cảnh đầy ám ảnh. Khi sợi xích bị chém đứt, một vật nặng bất ngờ đổ ập xuống, gợi mở bí mật được cất giấu bên trong.

Diễn viên Quốc Huy tiếp tục được Victor Vũ trao vai chính trong phim. Ảnh: ĐPCC

Cùng với những hình ảnh rời rạc, lời thì thầm “không phải là người” càng khiến câu chuyện trở nên khó đoán, đặt ra câu hỏi về bản chất của chuỗi án mạng và thế lực đứng phía sau.

Trong “Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim”, Quốc Huy tiếp tục đảm nhận vai nam chính. Trong phần phim mới, nhân vật phải đối mặt với những hiện trường bất thường, các manh mối chồng chéo và cả những trở ngại từ chốn quan trường. Khi muốn điều tra giới quan lại, hào phú để làm sáng tỏ vụ án liên quan đến một kỹ nữ tửu lầu, anh vấp phải sự gây khó dễ của một vị quan. Những rào cản này khiến hành trình phá án không chỉ là cuộc đấu trí với những bí ẩn mà còn là quá trình tìm kiếm sự thật giữa những mối quan hệ quyền lực phức tạp.

Ẩn số Hai Mẫn và dàn nhân vật thực lực

Bên cạnh Quốc Huy, sự trở lại của Đinh Ngọc Diệp trong vai Hai Mẫn là một điểm nhấn. Nhân vật từng đồng hành với thám tử Kiên ở phần phim trước xuất hiện trong những giây cuối teaser, tại cuộc thương lượng với một thương nhân do Trầm Minh Hoàng thể hiện. Xoay quanh thỏi vàng bí ẩn, Hai Mẫn sẵn sàng đưa ra 300 lạng bạc để đổi lấy món đồ, với điều kiện được nghe câu chuyện đằng sau nó.

Động thái này cho thấy Hai Mẫn đang lần theo một manh mối riêng, song mục đích thực sự của cô vẫn chưa được tiết lộ.

Một chi tiết đáng chú ý, đứng phía sau Hai Mẫn là thám tử Kiên trong lớp cải trang thành người hầu. Sự đảo ngược vị thế giữa hai nhân vật tạo nên một tình huống bất ngờ, đồng thời gợi mở những thay đổi trong mối quan hệ và cách phối hợp của họ ở phần phim mới.

Vai trò của Hai Mẫn trong phần phim mới khiến nhiều người tò mò. Ảnh: ĐPCC

Nếu ở phần trước, sự kết hợp giữa một thám tử thông minh, điềm tĩnh và một Hai Mẫn sắc sảo, tinh tế tạo nên màu sắc thú vị cho câu chuyện, thì lần trở lại này, vai trò của Hai Mẫn vẫn còn là dấu hỏi. Việc cô chỉ xuất hiện thoáng qua trong teaser càng khiến khán giả tò mò về vị trí của nhân vật trong hành trình phá án mới cũng như mối liên hệ giữa cô với thỏi vàng và lời nguyền hoàng kim.

Phần phim mới còn quy tụ nhiều gương mặt như Quách Ngọc Ngoan, Vĩnh Đam, Lê Hoàng Long, Trầm Minh Hoàng, Rima Thanh Vy, Lê Minh Thuấn... Trong đó, Quách Ngọc Ngoan đảm nhận vai Quan Khắc Lập, một nhân vật mới được hé lộ với hình ảnh bí ẩn. Vĩnh Đam vào vai thám tử Quyết, còn Rima Thanh Vy xuất hiện trong vai kỹ nữ Đào. Những nhân vật thuộc nhiều tầng lớp khác nhau được kỳ vọng sẽ tạo nên mạng lưới quan hệ phức tạp, góp phần khiến vụ án thêm nhiều lớp lang và khó lường.

Đầu tư mạnh vào đại cảnh, sẵn sàng "đối đầu" mùa phim Tết

Không chỉ gây chú ý bởi câu chuyện nhiều bí ẩn, teaser còn cho thấy sự đầu tư của nhà sản xuất vào bối cảnh và các đại cảnh. Những không gian cổ kính, nghi lễ bí ẩn với sự xuất hiện của thầy cúng cùng các nhân vật khoác trang phục đỏ thẫm, những màn rượt đuổi trên mái ngói và các cuộc giao chiến giữa thám tử Kiên và cộng sự với những kẻ bịt mặt tạo nên nhịp điệu đan xen giữa điều tra, hành động và màu sắc kỳ bí.

Một chi tiết đáng chú ý khác là sự trở lại của ca khúc “Lời hẹn” do Phan Mạnh Quỳnh thể hiện. Từng để lại dấu ấn ở phần phim trước, ca khúc lần này được khoác lên màu sắc ma mị, u tối hơn, góp phần tạo không khí phù hợp với những tình tiết kinh hoàng và bí ẩn của đại kỳ án mới.

“Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim" dự kiến ra rạp vào mùng 1 Tết Nguyên đán 2027. Ảnh: ĐPCC

Dự kiến ra rạp vào mùng 1 Tết Nguyên đán 2027 (ngày 6/2/2027), "Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim" sẽ tham gia đường đua điện ảnh Tết cùng dự án mới của Trấn Thành.

Đây cũng là lần đầu tiên sau gần 20 năm làm phim tại Việt Nam, Victor Vũ đưa một tác phẩm ra rạp vào dịp Tết. Sự trở lại của thương hiệu “Thám tử Kiên” cùng câu chuyện mới, dàn diễn viên đa dạng và màu sắc trinh thám cổ trang tiếp tục đặt tác phẩm trước sự kỳ vọng của khán giả, đồng thời hứa hẹn tạo thêm sức nóng cho mùa phim Tết 2027.