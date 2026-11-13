'Thám tử Kiên' trở lại, hé lộ vụ án mạng liên hoàn, Hai Mẫn bất ngờ xuất hiện

Sau hai năm kể từ Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, đạo diễn Victor Vũ trở lại màn ảnh rộng với phần phim mới mang tên Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim.

Teaser trailer vừa công bố mở ra hành trình phá án với những hình ảnh ám ảnh: một nạn nhân bị hủy dung, chiếc hộp gỗ bị khóa chặt bằng những vòng xích sắt...Đặc biệt, lời thì thầm “không phải là người” gợi mở sự xuất hiện của một thế lực bí ẩn đứng sau các vụ án.

Teaser bộ phim “Thám tử Kiên 2”.

Trên hành trình truy tìm sự thật, thám tử Kiên không chỉ phải đối mặt với những hiện trường kỳ quái mà còn vướng vào mưu đồ chốn quan trường. Một vị quan tìm cách gây khó dễ khi anh điều tra giới quan lại giàu có để làm sáng tỏ vụ án liên quan đến một kỹ nữ ở tửu lầu.

Một trong những manh mối đáng chú ý là thỏi vàng được đúc khắc những ký tự bí ẩn. Theo lời thám tử Kiên, “có những thế lực nằm ngoài sự hiểu biết của mình đang nhúng tay vào chuyện này”. Món đồ quý được hé lộ có thể là mắt xích quan trọng kết nối các vụ án với lời nguyền hoàng kim.

Cuối teaser, khán giả gặp lại Hai Mẫn (Đinh Ngọc Diệp), nhân vật quen thuộc từng đồng hành với thám tử Kiên. Cô xuất hiện trong cuộc giao dịch với một thương nhân (Trầm Minh Hoàng), đưa ra mức giá 300 lạng bạc để đổi lấy thỏi vàng, với điều kiện được nghe câu chuyện đằng sau báu vật này. Đứng ngay phía sau Hai Mẫn là thám tử Kiên đang cải trang thành người hầu.

Hai Mẫn (Đinh Ngọc Diệp) trở lại trong phần 2 bộ phim.

Sự trở lại của Đinh Ngọc Diệp cũng khiến khán giả tò mò về vai trò của Hai Mẫn trong vụ án mới, cũng như mối liên hệ giữa cô với thỏi vàng bí ẩn.

Bên cạnh Quốc Huy và Đinh Ngọc Diệp, phim còn có sự tham gia của Quách Ngọc Ngoan, Vĩnh Đam, Lê Hoàng Long, Trầm Minh Hoàng, Rima Thanh Vy, Lê Minh Thuấn, Linh Chi, Yến My, Bảo Kha, Trà My...

Teaser còn hé lộ những đại cảnh được dàn dựng công phu, nghi lễ bí ẩn với thầy cúng và những người mặc trang phục đỏ thẫm, cùng các màn rượt đuổi trên mái ngói, giao chiến với nhóm người bịt mặt.

Với sự kết hợp giữa trinh thám, hành động và yếu tố kỳ bí, Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim tiếp tục mở rộng thế giới phá án của Victor Vũ. Phim sẽ chiếu vào mùng 1 Tết Nguyên đán 2027.