“Thám tử Kiên” trở lại, hé lộ dàn diễn viên đình đám

Sáng 13/11, tại trụ sở Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, các thí sinh tham dự Tiếng hát Hà Nội 2026 đã bước vào vòng sơ khảo trực tiếp. Cùng với những giọng ca dự thi, sự xuất hiện của dàn giám khảo cũng thu hút nhiều chú ý. Những người “cầm cân nảy mực” sẽ tìm kiếm điều gì ở các thí sinh năm nay?