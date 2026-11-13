“Thám tử Kiên” trở lại, hé lộ dàn diễn viên đình đám
Sau hai năm kể từ thành công của phần phim đầu tiên, đạo diễn Victor Vũ vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên của bộ phim điện ảnh "Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim". Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng của Việt Nam, hứa hẹn mang đến một câu chuyện trinh thám cổ trang kịch tính và sẵn sàng gia nhập đường đua điện ảnh dịp Tết Nguyên đán 2027.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tham-tu-kien-tro-lai-he-lo-dan-dien-vien-dinh-dam-246261113185840701.htm