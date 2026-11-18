Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên thăm Khu di tích Trường Dục Tài Việt Nam (còn gọi là Khu học xá Trung ương Việt Nam), thuộc Đại học Quảng Tây.

Tại đây, Đoàn công tác tìm hiểu những tư liệu, hình ảnh về quá trình hình thành, hoạt động và những đóng góp của Trường Dục Tài đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Được thành lập năm 1951 theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh và được phía Trung Quốc giúp đỡ, Trường Dục Tài Việt Nam là cơ sở đào tạo cán bộ, giáo viên và thanh niên Việt Nam trong những năm tháng đất nước còn nhiều khó khăn. Việt Nam trực tiếp quản lý, tổ chức giảng dạy, phía Trung Quốc hỗ trợ về cơ sở vật chất, chuyên môn và hậu cần.

Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên tặng quà và chụp ảnh lưu niệm tại Trường Dục Tài Việt Nam.

Trong khoảng 7 năm hoạt động, Trường đã đào tạo khoảng 7.000 cán bộ, giáo viên, học sinh; nhiều người sau này trở thành những cán bộ lãnh đạo, nhà ngoại giao, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 1954, Trường chuyển về địa điểm hiện nay, thuộc khu Tây của Đại học Quảng Tây; đến tháng 9-1957, Trường chuyển về Việt Nam. Những dấu tích còn được lưu giữ tại đây không chỉ tái hiện một chặng đường giáo dục, đào tạo đặc biệt trong lịch sử cách mạng Việt Nam mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần quốc tế trong sáng, sự hỗ trợ và tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Di tích.

Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Di tích.

Trong không khí trang nghiêm, các thành viên Đoàn công tác thành kính dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao của Người.

Hoạt động thăm di tích là một dịp ôn lại truyền thống hữu nghị, khẳng định trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp.