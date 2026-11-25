Câu chuyện của ông không giống một bài thuyết minh được chuẩn bị trước. Đó là ký ức đã ăn sâu vào tình cảm của nhiều thế hệ người Cuba.

Hướng dẫn viên Trung tâm Phidel bên chiếc bục mà Phidel thường phát biểu trước Nhân dân (Ảnh nguyễn Ngọc Oanh)

Trước chuyến đi này, tôi từng xem một bộ phim tài liệu dài tập của một kênh truyền hình nước ngoài nổi tiếng kể về cuộc đời và sự nghiệp của Fidel Castro. Bộ phim được thực hiện công phu, sử dụng nhiều tư liệu, nhưng càng xem tôi càng cảm thấy người làm phim đã nhìn Fidel và Cách mạng Cuba bằng một hệ tiêu chí khác: lấy sự giàu có vật chất, hàng hóa tiêu dùng và mức sống trước mắt làm thước đo gần như duy nhất để định giá một con người, một tư tưởng và cả một cuộc cách mạng.

Theo cách nhìn ấy, những khó khăn của Cuba được quy về sự lựa chọn con đường phát triển của Fidel. Những thành tựu về độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, giáo dục, y tế, văn hóa và phẩm giá con người bị làm mờ đi. Sự cấm vận kéo dài của Hoa Kỳ chỉ được nhắc tới như một nguyên nhân thứ yếu, thậm chí có lúc gần như biến mất khỏi mạch lập luận. Một bộ phim tài liệu, nếu chỉ lựa chọn những dữ kiện phù hợp với định kiến có sẵn, vẫn có thể tạo nên một bức tranh có vẻ chân thực nhưng không phản ánh đầy đủ sự thật.

Chỉ khi bước vào Trung tâm Fidel Castro, tận mắt nhìn những hình ảnh, tài liệu và kỷ vật được lưu giữ ở đây, tôi mới hiểu sâu sắc hơn tầm vóc của con người ấy. Trung tâm không phải một công trình đồ sộ được dựng lên để thần thánh hóa Fidel. Chính ông từng không muốn tên mình được đặt cho đường phố, công viên hay quảng trường; không muốn người ta dựng tượng mình sau khi qua đời. Bởi vậy, nơi mang tên Fidel được thành lập như một ngoại lệ, với chức năng nghiên cứu, bảo tồn và truyền bá tư tưởng, cuộc đời cùng sự nghiệp của ông.

Không gian trưng bày được tổ chức hiện đại, sử dụng nhiều phương tiện tương tác. Trên một màn hình lớn là bản đồ thế giới ghi dấu những vùng đất Fidel từng đến, những sự kiện ông từng tham dự và những phong trào giải phóng dân tộc mà Cuba đã ủng hộ. Tôi chạm tay vào điểm sáng mang tên Việt Nam. Từ một hòn đảo cách Việt Nam nửa vòng trái đất, cái tên đất nước mình hiện lên giữa hành trình hoạt động cách mạng của Fidel như một địa chỉ đặc biệt.

Ở một vị trí trang trọng là những hình ảnh về Việt Nam. Có bức ảnh Fidel đứng giữa những người lính trên vùng đất vừa được giải phóng. Có cuốn sách mang tên Fidel Castro với Việt Nam. Trên giá sách là những ấn phẩm bằng tiếng Việt viết về ông: Từ Moncada đến thắng lợi của cách mạng, Chiến lược chính trị của Fidel Castro, Fidel… Một phù điêu mang hình ảnh những chiến sĩ và dòng chữ “Vietnam” được đặt giữa những kỷ vật quốc tế.

Tôi đứng khá lâu trước những hiện vật ấy. Trong một trung tâm lưu giữ ký ức về cuộc đời của một lãnh tụ Cuba, Việt Nam hiện diện không phải như một phần trang trí ngoại giao mà như một phần trong chính lịch sử đấu tranh của ông.

Ngày 2 tháng 1 năm 1966, tại La Habana, Fidel đã nói lời sau này trở thành biểu tượng của tình đoàn kết giữa hai dân tộc:

“Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình.”

Một câu nói có thể được tạo ra trong khoảnh khắc. Nhưng để câu nói sống qua hơn nửa thế kỷ, phía sau nó phải là hành động.

Tháng 9 năm 1973, khi chiến tranh ở Việt Nam chưa kết thúc, Fidel đến thăm vùng giải phóng miền Nam tại Quảng Trị. Ông là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên và duy nhất đến vùng đất này khi bom đạn và hiểm nguy vẫn còn hiện hữu. Trên điểm cao 241, giữa một chiến trường vừa đi qua những cuộc giao tranh ác liệt, Fidel giương cao lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Hình ảnh ấy trở thành một trong những biểu tượng đẹp nhất của tình đoàn kết quốc tế trong thế kỷ XX.

Một góc trưng bày tại Trung tâm Phidel. (Ảnh Nguyễn Ngọc Oanh)

Fidel không chỉ mang đến Việt Nam những lời động viên. Cuba đã giúp Việt Nam xây dựng nhiều công trình quan trọng: Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam–Cuba Đồng Hới, Khách sạn Thắng Lợi, tuyến đường Xuân Mai, các cơ sở chăn nuôi và nhiều công trình phục vụ khôi phục đất nước sau chiến tranh. Hơn một trăm kỹ sư, chuyên gia và công nhân Cuba đã sang Việt Nam làm việc trong điều kiện còn rất nhiều gian khó.

Điều đáng quý là khi giúp Việt Nam, Cuba không phải một đất nước dư thừa. Nhân dân Cuba khi ấy cũng phải đối mặt với sự bao vây, cấm vận và thiếu thốn. Người ta có thể thường dễ dàng cho đi một phần của cải khi mình đang giàu có. Chia sẻ với bạn trong lúc chính mình còn khó khăn mới là nghĩa tình cần được ghi nhớ.

Trong một phòng trưng bày, tôi nhìn thấy những tấm thẻ mang ảnh Fidel từ thời còn trẻ, những giấy tờ tùy thân, thẻ đại biểu và thẻ đảng viên. Bên cạnh đó là những huân chương, huy chương và phần thưởng được các quốc gia, các tổ chức trao tặng ông. Có những phần thưởng rất lớn, nhưng tấm thẻ nhỏ đã sờn màu dường như lại kể được nhiều hơn về một con người đã đi qua gần trọn thế kỷ đầy biến động.

Từ người thanh niên tấn công pháo đài Moncada, người tù cách mạng, người chỉ huy cuộc đổ bộ trên con tàu Granma đến lãnh tụ của một đất nước, Fidel đã sống một cuộc đời gắn với sự lựa chọn không thay đổi: Cuba phải thuộc về nhân dân Cuba; con đường của Cuba phải do người Cuba tự quyết định.

Trên một bức tường của Trung tâm là câu nói của José Martí: “Có học thức là cách duy nhất để được tự do.” Ở một không gian khác là lời Fidel: “Không có văn hóa thì không thể có tự do.”

Hai câu nói của hai con người thuộc hai thời đại gặp nhau ở một điểm: độc lập không chỉ là quyền của một quốc gia được thoát khỏi sự thống trị từ bên ngoài. Độc lập còn phải được xây dựng trên nền tảng tri thức, văn hóa và phẩm giá của mỗi người dân.

Có lẽ đó cũng là điều mà những bộ phim nhìn Cuba thuần túy bằng tiêu chí vật chất đã không muốn hoặc không thể lý giải. Không thể chỉ nhìn những chiếc xe cũ trên đường phố La Habana, những cửa hàng thiếu hàng hóa hay những đêm mất điện rồi vội vàng kết luận về giá trị của một cuộc cách mạng. Càng không thể tách thực trạng ấy khỏi hệ quả của cuộc cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính kéo dài nhiều thập niên.

Tất nhiên, mọi mô hình phát triển đều cần được nhìn nhận khách quan, kể cả những hạn chế nội tại và những vấn đề nảy sinh trong quá trình quản lý. Nhưng khách quan không có nghĩa là đặt một quốc gia đã nhiều năm bị bao vây vào cùng điều kiện với các quốc gia được tự do giao thương, rồi lấy khoảng cách giàu nghèo làm bằng chứng để phủ định quyền lựa chọn con đường phát triển của dân tộc đó.

Cấm vận không chỉ làm cho một nền kinh tế thiếu hàng hóa. Nó cản trở khả năng tiếp cận thị trường, tài chính, công nghệ, thuốc chữa bệnh, nhiên liệu và các điều kiện phát triển bình thường. Sau nhiều thập niên, mục tiêu sâu xa của sức ép ấy vẫn là buộc Cuba từ bỏ con đường mà họ đã lựa chọn. Bởi vậy, sự tồn tại của Cuba, dù còn nhiều gian khó, tự nó đã là một minh chứng cho ý chí bảo vệ chủ quyền và quyền tự quyết dân tộc.

Chủ tịch Hội Nhà báo Cuba đứng giữa đoàn, cũng lắng nghe người thuyết minh say sưa kể về Fidel và tình hữu nghị Việt Nam–Cuba. Đó là những năm tháng Việt Nam chiến đấu trong vòng vây của bom đạn; Cuba ở bên kia bán cầu nhưng luôn coi cuộc đấu tranh của Việt Nam như cuộc đấu tranh của chính mình. Tôi nhận ra, với nhiều người Cuba, Việt Nam không chỉ là một đối tác ngoại giao. Việt Nam là ký ức về một thời họ đã sống hết mình cho lý tưởng đoàn kết giữa những dân tộc cùng đấu tranh vì độc lập.

Nhìn những kỷ vật Việt Nam được trân trọng lưu giữ tại đây, tôi nhớ đến ngôi nhà của chị Hiền –ở La Habana, nơi vẫn còn tấm bằng của Đại học Tổng hợp Hà Nội, bức ảnh bà Nguyễn Thị Định đề tặng “em Hiền thân yêu của chị” và những câu chuyện về những lần chị làm phiên dịch cho Fidel. Những kỷ vật trong một gia đình và những hiện vật tại Trung tâm dường như nối vào nhau, làm nên lịch sử của một tình bạn không chỉ tồn tại trong các bản tuyên bố ngoại giao.

Trước khi rời Trung tâm, tôi quay lại nhìn bức ảnh Fidel giữa những người lính Việt Nam. Ông đứng đó, cao lớn, trong bộ quân phục màu xanh ôliu quen thuộc. Phía sau bức ảnh là chiến tranh. Phía trước nó là hơn nửa thế kỷ thử thách của hai dân tộc.

Tôi hiểu rằng có thể người ta còn tranh luận về Fidel, về Cách mạng Cuba và con đường phát triển của đất nước này. Lịch sử luôn cần được nghiên cứu bằng nhiều nguồn tư liệu và nhiều chiều tiếp cận. Nhưng sẽ là bất công nếu lấy những thiếu thốn vật chất hôm nay để phủ nhận khát vọng độc lập, tự do mà Fidel và nhân dân Cuba đã đánh đổi bằng máu, nước mắt cùng những năm tháng chịu đựng trong vòng vây.

Bên tấm ảnh Phidel thời trẻ (Tác giả Nguyễn Ngọc Oanh tự chụp)

Đối với người Việt Nam, Fidel còn được nhìn nhận bằng một thước đo khác: thước đo của nghĩa tình trong những ngày gian khó nhất.

Rời Trung tâm Fidel Castro, tôi mang theo hình ảnh những kỷ vật Việt Nam giữa La Habana và lời nói đã đi qua hơn sáu mươi năm vẫn còn nguyên sức nặng: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình.”. Có những câu nói trở thành lịch sử bởi phía sau nó là cả một cuộc đời đã sống đúng như lời mình nói.