Thẩm tra, xác minh việc triển khai các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại 4 xã biên giới

Đoàn giám sát thẩm tra, xác minh điều kiện cơ sở vật chất bếp ăn tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Khuất Xá

Tại các trường, đoàn đã thẩm tra, xác minh tiến độ, khối lượng, chất lượng công trình; việc nghiệm thu, bàn giao, quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện bảo đảm an toàn. Đồng thời, đoàn nắm bắt tình hình tổ chức, vận hành của nhà trường; việc bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên; các điều kiện ăn, ở nội trú, quản lý học sinh cùng những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động...

Đoàn giám sát thẩm tra, xác minh điều kiện cơ sở vật chất phòng ở nội trú tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Kiên Mộc

Trong 4 dự án xây dựng trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư 2 dự án tại các xã Khuất Xá và Kiên Mộc; Công an tỉnh làm chủ đầu tư 2 dự án tại các xã Mẫu Sơn và Quốc Khánh. Thời gian qua, 2 chủ đầu tư cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đã tích cực triển khai đầy đủ các bước, từ chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng đến hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện vận hành nhà trường.

Đoàn giám sát thẩm tra, xác minh điều kiện cơ sở vật chất tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Quốc Khánh

Phó hiệu trưởng phụ trách Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Mẫu Sơn báo cáo tình hình triển khai hoạt động giáo dục của nhà trường

Cùng với đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, các đơn vị liên quan đã triển khai các bước thành lập trường; tổ chức tuyển sinh; bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo quy mô trường, lớp và vị trí việc làm và phù hợp với hoạt động nội trú.

Lãnh đạo Sở Nội vụ, thành viên đoàn giám sát trao đổi, làm rõ các nội dung cần thẩm tra, xác minh với nhà trường

Đội ngũ giáo viên được điều tiết phù hợp với số lớp, môn học và yêu cầu nhiệm vụ của từng trường. Các vị trí phục vụ hoạt động ăn, ở, chăm sóc, quản lý học sinh được phân công theo nhu cầu thực tế. Cùng với đó, các trường đã chủ động chuẩn bị trang thiết bị, tổ chức dạy học, ăn, ở nội trú và quản lý học sinh, khai thác, sử dụng cơ sở vật chất được đầu tư phục vụ hoạt động giáo dục.

Đến đầu năm học 2026 - 2027, các trường đã cơ bản hoàn thiện, đưa vào vận hành và đón học sinh nhập học. Hiện tại, một số hạng mục phụ trợ vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện trong quá trình vận hành.

Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát phát biểu trao đổi tại buổi thẩm tra, xác minh

Qua thẩm tra, xác minh, đoàn giám sát đã nắm bắt được kết quả đạt được và khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành tại 4 trường, đồng thời ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của cơ quan, đơn vị, địa phương và nhà trường để tổng hợp, phục vụ công tác giám sát.

Trên cơ sở kết quả thẩm tra, xác minh thực tế, Đoàn giám sát sẽ hoàn thiện dự thảo báo cáo thẩm tra, xác minh. Cùng đó, làm việc với đại diện các đơn vị liên quan để trao đổi, thống nhất các nội dung đánh giá trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét.