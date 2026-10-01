Thẩm tra, xác minh việc triển khai các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại 4 xã biên giới
Ngày 1/10, Đoàn giám sát theo Quyết định số 771 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành thẩm tra, xác minh việc triển khai các dự án xây dựng và tổ chức hoạt động của 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở (TH&THCS): Kiên Mộc, Khuất Xá, Mẫu Sơn, Quốc Khánh.
Tại các trường, đoàn đã thẩm tra, xác minh tiến độ, khối lượng, chất lượng công trình; việc nghiệm thu, bàn giao, quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện bảo đảm an toàn. Đồng thời, đoàn nắm bắt tình hình tổ chức, vận hành của nhà trường; việc bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên; các điều kiện ăn, ở nội trú, quản lý học sinh cùng những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động...
Trong 4 dự án xây dựng trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư 2 dự án tại các xã Khuất Xá và Kiên Mộc; Công an tỉnh làm chủ đầu tư 2 dự án tại các xã Mẫu Sơn và Quốc Khánh. Thời gian qua, 2 chủ đầu tư cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đã tích cực triển khai đầy đủ các bước, từ chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng đến hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện vận hành nhà trường.
Cùng với đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, các đơn vị liên quan đã triển khai các bước thành lập trường; tổ chức tuyển sinh; bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo quy mô trường, lớp và vị trí việc làm và phù hợp với hoạt động nội trú.
Đội ngũ giáo viên được điều tiết phù hợp với số lớp, môn học và yêu cầu nhiệm vụ của từng trường. Các vị trí phục vụ hoạt động ăn, ở, chăm sóc, quản lý học sinh được phân công theo nhu cầu thực tế. Cùng với đó, các trường đã chủ động chuẩn bị trang thiết bị, tổ chức dạy học, ăn, ở nội trú và quản lý học sinh, khai thác, sử dụng cơ sở vật chất được đầu tư phục vụ hoạt động giáo dục.
Đến đầu năm học 2026 - 2027, các trường đã cơ bản hoàn thiện, đưa vào vận hành và đón học sinh nhập học. Hiện tại, một số hạng mục phụ trợ vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện trong quá trình vận hành.
Qua thẩm tra, xác minh, đoàn giám sát đã nắm bắt được kết quả đạt được và khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành tại 4 trường, đồng thời ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của cơ quan, đơn vị, địa phương và nhà trường để tổng hợp, phục vụ công tác giám sát.
Trên cơ sở kết quả thẩm tra, xác minh thực tế, Đoàn giám sát sẽ hoàn thiện dự thảo báo cáo thẩm tra, xác minh. Cùng đó, làm việc với đại diện các đơn vị liên quan để trao đổi, thống nhất các nội dung đánh giá trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/doan-giam-sat-theo-quyet-dinh-so-771-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy-tham-tra-xac-minh-tai-4-truong-pho-thong-noi-tru-5105781.html