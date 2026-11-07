Thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết về phụ cấp chức vụ lãnh đạo ngành Tòa án, Kiểm sát

Tham dự cuộc họp có đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và đại diện các bộ, ngành Trung ương.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông chủ trì cuộc họp

Phát biểu khai mạc, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông cho biết, từ ngày 1/7/2025, hệ thống Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân được tổ chức lại theo mô hình mới, kết thúc hoạt động của 3 đơn vị cấp cao và 693 đơn vị cấp huyện ở mỗi ngành, hình thành 355 đơn vị cấp khu vực. Đồng thời, tổ chức các Tòa Phúc thẩm thuộc Tòa án nhân dân tối cao và các Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy kéo theo những thay đổi về tên gọi, chức năng, nhiệm vụ của một số chức danh lãnh đạo, quản lý, đặt ra yêu cầu sửa đổi, bổ sung các quy định về phụ cấp chức vụ cho phù hợp.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông phát biểu khai mạc

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, việc sửa đổi Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 nhằm thể chế hóa chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 206-KL/TW và Quy định số 368-QĐ/TW, bảo đảm chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức ngành Tòa án và Kiểm sát phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới.

Trên cơ sở Kết luận số 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định phụ cấp chức vụ đối với các chức danh lãnh đạo theo mô hình tổ chức mới.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Đặng Ngọc Huy tham dự cuộc họp

Các đại biểu tham dự phiên họp

Các đại biểu tham dự phiên họp

Dự thảo tập trung sửa đổi, bổ sung quy định về phụ cấp chức vụ đối với Chánh tòa, Phó Chánh tòa Tòa Phúc thẩm thuộc Tòa án nhân dân tối cao; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Tòa án nhân dân cấp tỉnh; các chức danh lãnh đạo Tòa án nhân dân khu vực và Viện kiểm sát nhân dân khu vực.

Đồng thời, dự thảo đề xuất bãi bỏ những quy định về phụ cấp chức vụ đối với các đơn vị cấp cao, cấp huyện không còn phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Thời điểm tính hưởng phụ cấp được đề xuất từ ngày 1/7/2025.

Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Tiến trình bày Tờ trình

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Duy Giảng trình bày Tờ trình

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông cho biết, để chuẩn bị cuộc họp, Thường trực Ủy ban đã đề nghị Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội tham gia thẩm tra; đồng thời lấy ý kiến Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính.

Qua nghiên cứu hồ sơ và tổng hợp ý kiến của các cơ quan, Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu cơ bản tán thành sự cần thiết ban hành Nghị quyết. Tuy nhiên, một số nội dung của dự thảo cần tiếp tục được làm rõ, hoàn thiện để bảo đảm tính phù hợp, thống nhất và khả thi.

Tại cuộc họp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Tiến trình bày Tờ trình số 838/TTr-TANDTC ngày 23/10/2026; Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Duy Giảng trình bày Tờ trình số 55/TTr-VKSNDTC ngày 28/10/2026 về dự thảo Nghị quyết.

Các đại biểu cũng nghe Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ hồ sơ dự thảo Nghị quyết.

Trên cơ sở các tờ trình, báo cáo thẩm tra sơ bộ và ý kiến của các cơ quan liên quan, các đại biểu trao đổi, làm rõ những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, bảo đảm chất lượng hồ sơ dự thảo Nghị quyết trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Dưới đây là một số hình ảnh tại cuộc họp:

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Đỗ Đức Hiển phát biểu

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc Lê Nhật Thành phát biểu

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đặng Thị Bích Ngọc phát biểu

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hải Long phát biểu

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Ngô Sỹ Cường phát biểu

Các đại biểu tham dự phiên họp

Đại diện Bộ Nội vụ phát biểu

Đại diện Bộ Tài chính phát biểu

Đại diện Bộ Tư pháp phát biểu