Thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Tham dự có: Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Đinh Thị Phương Lan; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh; đại diện Thường trực một số Ủy ban của Quốc hội; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Ngô Trung Thành chủ trì phiên họp

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ gồm 3 điều. Về nội dung của dự thảo Luật, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh cho biết, dự thảo Luật lần này đã bãi bỏ 18 thủ tục hành chính và cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Ngô Trung Thành phát biểu

Trong đó, bổ sung khoản 1a tại Điều 97 về sửa đổi văn bằng bảo hộ bao gồm cả sửa đổi do chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, bãi bỏ các quy định về đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp tại khoản 1 Điều 148, khoản 2 Điều 150.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh phát biểu

Đồng thời, bãi bỏ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ đối với tổ chức và cá nhân tại Điều 201. Dự thảo Luật không quản lý hoạt động giám định thông qua tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 66.17/2026/NQ. Dự thảo Luật quản lý hoạt động này thông qua quy định về nghĩa vụ thông báo thông tin của tổ chức, cá nhân hoạt động giám định để cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền công bố và tổ chức, cá nhân tự chịu trách nhiệm về thông tin và hoạt động giám định mà mình thông báo hoặc thực hiện.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Đinh Thị Phương Lan phát biểu

Ngoài ra, trong lĩnh vực về quyền đối với giống cây trồng, dự thảo Luật cũng sửa đổi, bổ sung các quy định về xác lập quyền đối với giống cây trồng, đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng tại các Điều 170, 174, 176, 178, 179 và 182 theo hướng chỉ quy định khung nguyên tắc, lược bỏ các quy định chi tiết về thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục xử lý, giao Chính phủ quy định chi tiết nhằm bảo đảm tính ổn định của Luật...

Bên cạnh đó, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 12 theo hướng chuyển trách nhiệm quản lý nhà nước đối với giống cây trồng từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Khoa học và Công nghệ.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Lê Thanh Hoàn phát biểu

Thẩm tra sơ bộ dự án Luật, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cơ bản tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, trong đó tập trung vào 2 nhóm vấn đề chính là luật hóa các chính sách cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư, kinh doanh và kiện toàn thẩm quyền quản lý nhà nước về quyền sở hữu trí tuệ.

Các đại biểu dự phiên họp

Các ý kiến cũng cơ bản nhất trí với đề xuất bỏ toàn bộ các điều kiện đối với tổ chức, cá nhân hoạt động giám định về sở hữu trí tuệ bởi dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ đã được đưa ra khỏi danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Song, đây là hoạt động có tính chuyên môn cao, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ cơ chế quản lý, hậu kiểm và xử lý vi phạm sau khi bỏ các điều kiện, bảo đảm duy trì chất lượng hoạt động giám định và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Bên cạnh đó, đề nghị Chính phủ cân nhắc kỹ lưỡng phạm vi các nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết về quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân giám định và nguyên tắc thực hiện giám định để bảo đảm không đặt ra thêm điều kiện, yêu cầu về hồ sơ, thủ tục đối với việc thực hiện hoạt động giám định sở hữu trí tuệ, phù hợp với chủ trương và mục tiêu của việc sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ.

Các đại biểu dự phiên họp

Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cũng đề nghị Chính phủ bổ sung đánh giá đầy đủ, toàn diện về nguồn tài chính, nhân lực và các điều kiện bảo đảm thực hiện khi chuyển chức năng quản lý nhà nước về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Khoa học và Công nghệ. Đồng thời, xây dựng phương án chuyển giao chức năng, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp, bảo đảm kế thừa và sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có, không phát sinh thêm tổ chức bộ máy, biên chế và đầu tư trùng lặp, gây lãng phí nguồn lực nhà nước.