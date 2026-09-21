Thẩm tra nội dung trình tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Thái Nguyên

Dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Đối với tờ trình, dự thảo nghị quyết thống nhất giao UBND tỉnh Thái Nguyên làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường hầm Tam Đảo kết nối tỉnh Thái Nguyên - tỉnh Phú Thọ, tại Hội nghị, các ý kiến đề nghị UBND tỉnh xem xét, bổ sung hình thức đầu tư dự án là đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Đồng thời, UBND tỉnh báo cáo cơ cấu nguồn vốn và khả năng cân đối phần vốn nhà nước tham gia dự án, bảo đảm không ảnh hưởng đến các nhiệm vụ chi và các công trình, dự án trọng điểm khác của tỉnh đã được HĐND tỉnh quyết định.

Về Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn năm 2026 hỗ trợ kinh phí xi măng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030, đại biểu đề nghị UBND tỉnh báo cáo, làm rõ nguyên nhân các địa phương chưa đề xuất nhu cầu bố trí kinh phí hoặc đề xuất nhu cầu thấp hơn khối lượng xi măng đã được HĐND tỉnh phân bổ.

Đồng thời làm rõ phương án xử lý đối với phần khối lượng xi măng còn lại chưa được bố trí kinh phí thực hiện trong năm 2026; cụ thể hóa nguyên tắc phân bổ nguồn xi măng để các địa phương triển khai trong thời gian sớm nhất…

Cũng tại Hội nghị, các ý kiến cơ bản nhất trí với danh mục bổ sung dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I từ năm 2025 đến năm 2030.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thị Lộc phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thị Lộc đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành tham mưu 3 tờ trình, nghị quyết tiếp thu ý kiến, báo cáo giải trình những nội dung còn chưa thống nhất để bổ sung vào báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, trình HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp.