Thẩm tra nội dung trình Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh Thái Nguyên

Đồng chí Lê Thị Thu An, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì Hội nghị.

Nội dung thẩm tra tập trung vào việc bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh đối với Dự án “San nền xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Na Rì”, tại xã Na Rì, với diện tích đề xuất thu hồi là 4,11ha.

Theo báo cáo phục vụ thẩm tra, việc đầu tư xây dựng trường tại vị trí mới là cần thiết, cấp bách nhằm khắc phục những ảnh hưởng do bão số 11 và mưa lũ tháng 10-2025 gây ra đối với cơ sở hiện tại; bảo đảm an toàn cho học sinh, đáp ứng nhu cầu học tập và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Vị trí dự kiến thực hiện Dự án tại thôn Đoàn Kết, xã Na Rì, giáp Trường THPT Na Rì.

Đồng chí Trần Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh bổ sung các quyết định liên quan đến điều chỉnh quy hoạch và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, làm cơ sở đối chiếu về vị trí, quy mô, diện tích, mục đích sử dụng đất, mức độ phù hợp với quy hoạch và căn cứ pháp lý về đầu tư.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Để bảo đảm tiến độ và điều kiện triển khai dự án, Ban đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, tổng mặt bằng và phương án cao độ san nền; bảo đảm sự thống nhất giữa quy hoạch, chủ trương đầu tư và phương án thiết kế xây dựng.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.