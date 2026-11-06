Thẩm tra dự thảo nghị quyết về lĩnh vực an ninh, trật tự

Ông Trần Hoàng Tâm, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố chủ trì cuộc họp. Ảnh: Trần Danh

Tại cuộc họp, đại diện Công an thành phố đã trình bày tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ một số nghị quyết thuộc lĩnh vực ANTT trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở đó, đại diện Ban Pháp chế HĐND thành phố đã có báo cáo thẩm tra sự cần thiết, cơ sở pháp lý và nội dung dự thảo các nghị quyết.

Đại diện Công an thành phố trình bày tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ một số nghị quyết thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố. Ảnh: Trần Danh

Theo tờ trình của UBND thành phố, qua rà soát các văn bản sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước, có 2 nghị quyết thuộc lĩnh vực ANTT của HĐND tỉnh Bình Phước (cũ) không còn phù hợp với tình hình thực tế, cần được bãi bỏ. Cụ thể, gồm: Nghị quyết số 126/2001/NQ-HĐ ngày 19-1-2001 về việc bố trí lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 29-7-2008 về áp dụng mức phụ cấp đặc thù hằng tháng cho lực lượng Công an xã.

Đại diện các đơn vị góp ý tại cuộc họp. Ảnh: Trần Danh

Lý do bãi bỏ là các văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ ban hành 2 nghị quyết trên đã hết hiệu lực. Đồng thời, lực lượng Công an xã hiện nay đã được chính quy hóa, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Công an nhân dân.

Đối với lực lượng công an xã bán chuyên trách trước đây còn hoạt động đã được kiện toàn thành lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và hưởng chế độ, chính sách theo Nghị quyết số 20/2025/NQ-HĐND ngày 10-11-2025 của HĐND tỉnh (nay là thành phố) Đồng Nai.

Phát biểu tại cuộc họp thẩm tra, ông Trần Hoàng Tâm, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố đã ghi nhận một số ý kiến của đại diện các cơ quan, đơn vị nhằm hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình HĐND thành phố trong kỳ họp sắp tới.