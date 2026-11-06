Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về kinh phí biên soạn các công trình lịch sử Đảng

Việc ban hành nghị quyết nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất trong lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Trưởng ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh Cà Mau Trần Thị Huỳnh Dao điều hành hội nghị.

Theo báo cáo rà soát, giai đoạn 2018-2025, trên địa bàn hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu (trước hợp nhất) đã biên soạn, xuất bản 171 công trình lịch sử.

Dự kiến trong giai đoạn 2026-2030, các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ sẽ thực hiện 56 kỷ yếu và 27 công trình lịch sử, với tổng kinh phí khoảng 13,56 tỷ đồng. Cấp tỉnh dự kiến triển khai 2 công trình lịch sử, với kinh phí khoảng 2 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Mã Tấn Cọp trình bày Tờ trình của UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác nghiên cứu, biên soạn các công trình lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh.

Dự thảo nghị quyết gồm 8 điều, quy định cụ thể nội dung, mức chi đối với các công trình lịch sử Đảng do cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và cấp xã chủ trì thực hiện.

Trong đó, mức chi quy định cụ thể hoặc mức tối đa đối với công trình cấp xã được đề xuất không vượt quá 50% mức chi tương ứng của cấp tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Qua thẩm tra, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh đã đánh giá toàn diện tính cần thiết, căn cứ pháp lý và tính khả thi của nội dung dự thảo nghi quyết, góp ý hoàn thiện văn bản, bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương, trước khi trình HĐND tỉnh khoá XI xem xét, quyết định tại kỳ họp sắp tới./.