Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XVI

Đồng chí Mùa Thanh Sơn, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Ban Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá dự thảo Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh là cần thiết, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ban thống nhất với nội dung dự thảo thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai 6 dự án trên địa bàn tỉnh, với tổng diện tích rừng đề nghị chuyển mục đích sử dụng 130,585ha.

Đối với dự thảo Nghị quyết thông qua bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2026, Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhất trí thông qua bổ sung, điều chỉnh 7 danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh.

Tại điều 1, Ban đề nghị bổ sung 5 danh mục dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Điều 79 Luật Đất đai năm 2024, với tổng nhu cầu sử dụng đất 212,07ha; điều chỉnh, bổ sung 2 danh mục dự án đã được HĐND tỉnh thông qua nhưng thay đổi về diện tích, bổ sung địa điểm thu hồi, với tổng diện tích 208,9ha.

Lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết.

Đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo Nghị quyết. Đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến căn cứ pháp lý, danh mục, diện tích và địa điểm thực hiện các dự án, bảo đảm hồ sơ trình có cơ sở và phù hợp quy định hiện hành.

Kết luận cuộc họp, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Mùa Thanh Sơn đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến tại phiên thẩm tra, bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, nội dung dự thảo Nghị quyết để trình Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XVI xem xét, quyết định.