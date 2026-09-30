Thẩm tra dự án Luật An ninh dữ liệu, dự án Luật Định danh và xác thực điện tử

Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, các ủy viên chuyên trách, thành viên ủy ban; đại diện một số bộ, ngành; về phía Bộ Quốc phòng có Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó tổng Tham mưu trưởng.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Đối với dự án Luật An ninh dữ liệu, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng về bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, chủ quyền số, chủ quyền dữ liệu. Thiết lập khung pháp lý quản lý rủi ro, xác định trách nhiệm đối với bản thân dữ liệu và chủ quản dữ liệu, chủ động bảo vệ tài nguyên dữ liệu quốc gia từ sớm, từ xa.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Đối với dự án Luật Định danh và xác thực điện tử, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội nhấn mạnh, việc xây dựng luật là bước cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, đáp ứng yêu cầu đột phá nâng cao năng lực quản trị quốc gia, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Tạo hành lang pháp lý thống nhất, ổn định và có giá trị pháp lý cao. Bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân và bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường số. Đây cũng là công cụ quản lý quan trọng giúp phòng ngừa tội phạm mạng, xử lý sim nặc danh, tài khoản ảo, tình trạng lừa đảo trực tuyến...

Phát biểu tại phiên họp, Thiếu tướng Hồ Văn Hương, Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ cho biết, Ban Cơ yếu Chính phủ cơ bản thống nhất với sự cần thiết ban hành Luật An ninh dữ liệu.

Thiếu tướng Hồ Văn Hương, Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Liên quan đến một số quy định cụ thể, để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và bảo vệ an toàn tuyệt đối an ninh mật mã quốc gia, Ban Cơ yếu Chính phủ đề nghị lược bỏ các nội dung quy định mật mã an ninh để bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ dữ liệu bí mật nhà nước trong dự thảo luật.

Đề nghị bổ sung vào dự thảo Luật nội dung quy định trách nhiệm của Bộ Công an về nghiên cúu, xây dựng, phát triển, sử dụng mật mã an ninh để bảo vệ an ninh dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an, không áp dụng mật mã an ninh để bảo vệ dữ liệu bí mật nhà nước.

Việc bổ sung này nhằm thống nhất với quy định của Luật Cơ yếu năm 2011, Luật Dữ liệu năm 2024, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2025, Luật An ninh mạng năm 2025, đồng thời, phù hợp với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật An ninh dữ liệu.

Phát biểu tại phiên họp, Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh 86 cho biết, Bộ Quốc phòng cơ bản thống nhất với dự thảo Luật An ninh dữ liệu, tuy nhiên, để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, không làm thay đổi chế độ quản lý đặc thù về quân sự, quốc phòng, cơ yếu, bí mật nhà nước và bảo đảm rõ thẩm quyền quản lý giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Công an, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, chỉnh lý một số vấn đề.

Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 phát biểu tại phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Trong đó, đề nghị quy định trong dự thảo luật: Bộ Quốc phòng thẩm định an ninh dữ liệu đối với dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng; Ban Cơ yếu Chính phủ thẩm định an ninh dữ liệu đối với hệ thống thông tin cơ yếu.

Cùng với đó, quy định trong dự thảo luật: Bộ Quốc phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, ban hành, tham mưu ban hành chính sách, pháp luật; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ về an ninh dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng; chủ trì hướng dẫn, tổ chức thực hiện bảo vệ an ninh dữ liệu, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an ninh dữ liệu đối với dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan; chia sẻ thông tin nguy cơ, sự cố với Bộ Công an.

Bên cạnh đó, đề nghị bỏ quy định giao Bộ Công an quản lý an ninh dữ liệu đối với toàn bộ "đơn vị có hoạt động dân sự, kinh tế thuộc Bộ Quốc phòng". Đối với dữ liệu, hệ thống thông tin có tính chất lưỡng dụng phục vụ quốc phòng, an ninh, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng theo thẩm quyền chủ trì thực hiện thẩm định, kiểm tra một lần; không tổ chức hai lần thẩm định, kiểm tra đối với cùng một nội dung.

Đối với dự án Luật Định danh và xác thực điện tử, Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng nêu rõ, cần quy định rõ dữ liệu định danh điện tử thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng, cơ yếu không thuộc phạm vi bắt buộc đồng bộ, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về định danh và xác thực điện tử. Cùng với đó, cần tiếp tục khẳng định: Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý Nhà nước về định danh và xác thực điện tử thuộc phạm vi quản lý.