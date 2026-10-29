Thẩm tra Dự án đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên

Dự và chỉ đạo phiên họp có đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, chủ trì phiên họp. Cùng dự có Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính; đại diện các ủy ban của Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

Phiên họp toàn thể lần thứ 9, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

Phiên họp toàn thể lần thứ 9, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

Dự phiên họp, tỉnh Sơn La có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La dự phiên họp.

Các đại biểu dự phiên họp.

Các đại biểu tỉnh Sơn La dự phiên họp.

Ngày 25/10/2026, Chính phủ ban hành Tờ trình số 951/TTr-CP về quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La. Dự án có tổng chiều dài 179,5 km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/giờ, thực hiện theo hình thức đầu tư công, với tổng mức đầu tư sơ bộ 63.120 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương; trong đó, nhu cầu vốn giai đoạn 2026-2030 khoảng 43.812 tỷ đồng. Sơ bộ nhu cầu sử dụng đất khoảng 2.230 ha, gồm đất rừng, đất lúa và các loại đất khác. Theo kế hoạch, dự án được chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2026-2027; thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và khởi công năm 2027; cơ bản hoàn thành năm 2030, đưa vào khai thác năm 2031.

Thành viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu thống nhất về sự cần thiết đầu tư tuyến cao tốc nhằm cụ thể hóa chủ trương, định hướng của Đảng, tháo gỡ điểm nghẽn giao thông, tăng cường kết nối Sơn La với các địa phương trong vùng Tây Bắc và hệ thống giao thông quốc gia. Dự án còn góp phần thúc đẩy giao thương qua các cửa khẩu Tây Trang, Lóng Sập, Chiềng Khương; phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Các đại biểu tập trung thảo luận về phương án đầu tư, giải pháp thiết kế, tổng mức đầu tư, khả năng cân đối và bố trí vốn, nhu cầu vận tải, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án. Đồng thời, đề nghị tiếp tục rà soát, tối ưu hướng tuyến nhằm hạn chế diện tích rừng phải chuyển mục đích sử dụng; hoàn thiện phương án kỹ thuật và các cơ chế, chính sách đặc thù, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, bày tỏ sự trân trọng và mong muốn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cùng Chính phủ tiếp tục hỗ trợ, sớm thông qua Dự án đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (CT.03), đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La. Việc triển khai dự án sẽ giúp giải quyết triệt để “điểm nghẽn” giao thông, tạo động lực phát triển bứt phá cho Sơn La và toàn vùng Tây Bắc. Để bảo đảm tiến độ, thời gian qua, tỉnh Sơn La đã chủ động khảo sát, sẵn sàng phương án giải phóng mặt bằng ngay khi dự án được phê duyệt và bố trí nguồn vốn. Đồng thời, đồng chí cũng đề xuất cơ chế tài chính linh hoạt, cho phép giữ lại 100% nguồn thu từ đất liên quan đến dự án để tái đầu tư, qua đó khắc phục hạn chế về nguồn lực từ ngân sách đầu tư công trung hạn.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó Chủ tịch Quốc hội, nhấn mạnh: Các dự án đường bộ cao tốc có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hoàn thiện mạng lưới giao thông quốc gia. Việc thẩm tra chủ trương đầu tư phải chặt chẽ, khách quan, toàn diện, bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý, thực tiễn và tính khả thi. Đồng chí đề nghị Chính phủ và các cơ quan liên quan phối hợp với Ủy ban Kinh tế và Tài chính tiếp thu ý kiến thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm thống nhất giữa tờ trình, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và các tài liệu liên quan.

Đồng thời, yêu cầu rà soát cơ sở xác định tổng mức đầu tư, đơn giá, định mức và các yếu tố chi phí có thể biến động; làm rõ khả năng cân đối, bố trí vốn theo từng giai đoạn, phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn. Đối với phần vốn ngân sách địa phương, phải có nghị quyết của HĐND tỉnh cam kết bố trí vốn, làm cơ sở pháp lý trình Quốc hội xem xét, quyết định theo quy định của Luật Đầu tư công.

Đồng chí Phan Văn Mãi phát biểu kết luận tại phiên họp.

Kết luận phiên họp, đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, thống nhất hoàn thiện hồ sơ 3 dự án đường bộ cao tốc trọng điểm để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét. Đồng chí đề nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát dự thảo nghị quyết, tính toán tổng mức đầu tư sát thực tế, nghiên cứu cơ chế đặc thù hỗ trợ vốn giải phóng mặt bằng cho các địa phương khó khăn. Cơ quan thẩm tra phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, bảo đảm chất lượng và tiến độ trình Quốc hội xem xét, thông qua.