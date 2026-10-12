Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh Thái Nguyên

Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Trần Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Kỳ họp thứ chín, Ban Kinh tế - Ngân sách được phân công chủ trì thẩm tra 7 nội dung. Đối với dự thảo Nghị quyết quy định định mức hỗ trợ chi phí sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ thực hiện dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh, các đại biểu tập trung làm rõ phạm vi điều chỉnh, bảo đảm các loại hình dự án thuộc phạm vi áp dụng được quy định đầy đủ, thống nhất với định mức hỗ trợ.

Việc áp dụng định mức hỗ trợ đối với các dự án phát triển sản xuất cộng đồng cũng được trao đổi, làm rõ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hậu trao đổi, làm rõ một số ý kiến của đại biểu.

Đối với dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, các đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát đối tượng thụ hưởng, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 (gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát đầy đủ phạm vi, địa bàn, đối tượng ngay từ khâu xây dựng chính sách. Đồng thời bổ sung điều khoản chuyển tiếp đối với các dự án, kế hoạch, mô hình và hồ sơ hỗ trợ nhà ở đã được phê duyệt theo quy định cũ.

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Đối với nội dung bổ sung danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, đại biểu đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, đánh giá kỹ sự cần thiết, mức độ phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu đầu tư và khả năng triển khai thực tế.

Việc đưa các khu đất vào danh mục cần bảo đảm tính khả thi, phù hợp với tiến độ thực hiện.

Bên cạnh đó, nguồn kinh phí thực hiện các cơ chế, chính sách sau khi nghị quyết được ban hành cũng là vấn đề được đại biểu quan tâm. Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan đã giải trình, làm rõ các nội dung được nêu tại Hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đỗ Đức Công phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đỗ Đức Công tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với các ban của HĐND tỉnh rà soát từng dự thảo nghị quyết, bảo đảm đầy đủ nội dung, cơ sở pháp lý và phù hợp với thực tiễn trước khi ban hành. Đối với những vấn đề được nêu tại Hội nghị và trong báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh cần tiếp tục xem xét, bổ sung, điều chỉnh.