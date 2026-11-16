Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các ban của HĐND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

các đại biểu dự Hội nghị.

Theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì thẩm tra nhiều nội dung quan trọng, gồm: Quy định tiêu chuẩn mua vé máy bay đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí; điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất; bổ sung danh mục và điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 của tỉnh;

Phân bổ kinh phí chi thường xuyên và kế hoạch đầu tư công năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo và Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035; quy định mức chi quà gặp mặt, thông tin tình hình đối với sĩ quan Quân đội nghỉ hưu; báo cáo về việc giao số lượng hợp đồng lao động thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục năm học 2026-2027.

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với các tờ trình, dự thảo nghị quyết; đồng thời đề nghị UBND tỉnh làm rõ một số nội dung liên quan đến cơ sở thực tiễn của đề xuất áp dụng tiêu chuẩn mua vé máy bay đi công tác và khả năng cân đối ngân sách địa phương; việc bổ sung danh mục, phân bổ vốn năm 2026 cho Dự án xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa; tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2026, nguyên nhân điều chỉnh tăng, giảm vốn đối với từng dự án, nhiệm vụ; kinh phí dự kiến thực hiện hợp đồng lao động năm học 2026-2027...

Kết luận Hội nghị, lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp, rà soát, hoàn thiện hồ sơ và dự thảo nghị quyết, bảo đảm đúng quy định trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 11.

Việc thẩm tra kỹ lưỡng các nội dung trình Kỳ họp, nhất là về căn cứ pháp lý, nguồn lực và tính khả thi, góp phần bảo đảm chất lượng các nghị quyết trước khi được HĐND tỉnh xem xét, thông qua.