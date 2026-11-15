Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ 5

Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra 2 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, thay thế Nghị quyết số 128/2020. Dự thảo mở rộng đối tượng thụ hưởng đến hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư, với các chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng; phát triển vùng trồng cà phê Arabica, cây sâm, vùng nguyên liệu; áp dụng quy trình sản xuất an toàn, hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu cũng xem xét tờ trình và nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng gần 136 ha rừng để thực hiện 3 dự án: Thủy điện tích năng Đông Phù Yên; Tổ hợp dịch vụ du lịch Chiềng An Aurora và đường tỉnh 107C, đoạn từ xã Chiềng Khay đến địa phận tỉnh Lai Châu.

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì thẩm tra dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm năm 2026 (đợt 2), theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội. Dự án được đề xuất là khu nhà ở thương mại tổ dân phố Bó Bun, phường Vân Sơn, có diện tích hơn 30.500 m², dự kiến bố trí khoảng 1,5 ha đất ở để xây dựng 62 căn biệt thự thấp tầng, tổng mức đầu tư khoảng 200 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2027 đến năm 2031.

Đồng chí Vi Đức Thọ phát biểu tại hội nghị.

Tại các phiên thẩm tra, đại biểu tập trung làm rõ cơ sở pháp lý, sự cần thiết, điều kiện triển khai các dự án; rà soát hiện trạng, diện tích, ranh giới đất và sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đồng thời, cơ bản thống nhất với sự cần thiết ban hành các nghị quyết nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Kết luận các phiên làm việc, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ, dự thảo nghị quyết, trình HĐND tỉnh khóa XVI xem xét, quyết định tại Kỳ họp chuyên đề thứ 5, ngày 19/11/2026.