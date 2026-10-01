Thẩm tra các nội dung lĩnh vực pháp chế trình kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh cùng dự.

Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Lương Công Tuấn chủ trì phiên họp thẩm tra. Ảnh: TRỌNG HUY

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố về ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước.

Thẩm tra các tài liệu của UBND thành phố, gồm: Tờ trình và dự thảo nghị quyết HĐND thành phố về sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị quyết số 53/2026/NQ-HĐND ngày 29/6/2026 của HĐND thành phố quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố.

Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu nhập đối với người lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thuộc thành phố.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Tờ trình và dự thảo nghị quyết về giao biên chế công chức trong cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm cơ sở cấp kinh phí tại các hội năm 2026 của thành phố.

Tờ trình và dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố quy định mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định mức khoán kinh phí hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố và các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố.

Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp trên địa bàn thành phố.

Phiên họp trao đổi, thảo luận theo từng nội dung cụ thể, thống nhất thông qua các tờ trình. Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của thành viên ban; đề nghị bộ phận tham mưu tổng hợp, hoàn thiện các nội dung văn bản để trình Thường trực HĐND thành phố xem xét trước khi trình tại kỳ họp sắp tới.