Bà Vũ Hồng Như Yến, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi.

Theo dự thảo, chuồng trại phải cách khu vực cấm chăn nuôi tối thiểu 150 m, nhà yến cách 300 m. Cơ sở thuộc diện di dời được hỗ trợ từ 120.000-250.000 đồng/m² chuồng trại và chi phí vận chuyển. Trường hợp ngừng chăn nuôi, chuyển đổi ngành nghề được hỗ trợ đào tạo tối đa 3 tháng lương cơ sở/người.

Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Minh Đương đóng góp ý kiến đối với các dự thảo nghị quyết.

Đối với lĩnh vực đầu tư công, HĐND tỉnh dự kiến xem xét điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2026-2030, phân bổ vốn năm 2026 và thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2027.

Trong đó, kế hoạch trung hạn dự kiến bố trí hơn 18.524 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương cho 6 dự án khởi công mới; điều chỉnh nguồn vốn ngân sách địa phương, bổ sung cho 36 nhiệm vụ, dự án và phân bổ gần 297 tỷ đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Riêng kế hoạch đầu tư công năm 2027 dự kiến có tổng vốn hơn 9.044 tỷ đồng, gồm ngân sách Trung ương hơn 1.356 tỷ đồng và ngân sách địa phương hơn 7.688 tỷ đồng. Nguồn vốn tập trung cho các lĩnh vực giao thông, nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ sản và các công trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tô Hoài Phương trình bày danh mục dự án thu hồi đất năm 2026.

Bên cạnh đó, các đại biểu xem xét danh mục 10 dự án cần thu hồi 222,5 ha đất trong năm 2027; dự thảo chính sách miễn tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hoá và dự án thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư.

Hội nghị cũng thẩm tra báo cáo kết quả thực hiện công tác tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Vũ Hồng Như Yến kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị thẩm tra, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Vũ Hồng Như Yến đánh giá cao công tác chuẩn bị các dự thảo báo cáo, nghị quyết trình Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XI.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị các cơ quan soạn thảo nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu, tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện nội dung, bảo đảm tính chặt chẽ, khả thi, phù hợp với thực tiễn địa phương./.