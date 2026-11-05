Thẩm tra các dự thảo nghị quyết về ngân sách, đầu tư công và nhà ở xã hội

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng, liên quan đến phân bổ ngân sách nhà nước năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hoá giai đoạn 2025-2035; thay đổi mức vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau; điều chỉnh chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh, ông Lý Vỹ Triều Dương trình bày nội dung phân bổ ngân sách nhà nước năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hoá giai đoạn 2025-2035 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Các đại biểu cũng xem xét dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện; giao, bổ sung, điều chỉnh danh mục và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương và bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Giám đốc Sở Xây dựng Mã Minh Tâm thông qua tờ trình điều chỉnh chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo văn bản. Đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, làm rõ một số nội dung, bảo đảm tính chặt chẽ và phù hợp với quy định.

Đồng chí Vũ Hồng Như Yến, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Như Yến, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đề nghị các cơ quan soạn thảo nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của đại biểu, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết, bảo đảm chất lượng và đúng quy định, làm cơ sở trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) sắp tới./.