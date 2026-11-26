Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Quảng Văn Ngọc chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung góp ý dự thảo báo cáo giám sát chuyên đề về công tác đầu tư, quản lý và bảo tồn các di tích được xếp hạng trên địa bàn thành phố; xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2026 phục vụ kỳ họp cuối năm.

Báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho thấy, trong năm 2026, ngành đã rà soát các dự án, hồ sơ quy hoạch liên quan đến Phật viện Đồng Dương, Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn, Dinh trấn Thanh Chiêm; triển khai quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn…

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Trên lĩnh vực du lịch, lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 17,08 triệu lượt, tăng 24,51% so với cùng kỳ năm 2025; tổng doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành ước đạt hơn 62.000 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ, vượt chỉ tiêu nghị quyết HĐND thành phố giao.

Tại buổi làm việc, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố cùng các đơn vị liên quan thẩm tra, góp ý 3 dự thảo nghị quyết do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND thành phố trình tại kỳ họp cuối năm.

Cụ thể, với dự thảo Nghị quyết về đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố năm 2026, cơ quan soạn thảo đã phối hợp khảo sát thực tế, lấy ý kiến Hội đồng tư vấn và gửi Sở Tư pháp thẩm định.

Đáng chú ý, phương án đề xuất chú trọng lưu giữ một số địa danh làng xóm, xứ đất xưa giàu giá trị lịch sử - văn hóa như: Thuận Trà (phường Bàn Thạch), La Qua (phường Điện Bàn), Xuân Nhâm và Nước Mặn (phường Ngũ Hành Sơn)...

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Quảng Văn Ngọc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Đối với dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, định mức hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác phẩm văn học - nghệ thuật về thành phố Đà Nẵng, dự thảo xây dựng cơ chế xét chọn hằng năm trên nhiều lĩnh vực nghệ thuật cho tác giả, nhóm tác giả trong và ngoài thành phố nhằm khuyến khích sáng tác tác phẩm chất lượng cao, quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa và con người Đà Nẵng.

Với dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ hoạt động của Tổ công tác thông tin và truyền thông thành phố Đà Nẵng, cơ quan soạn thảo đề xuất khung hỗ trợ hằng tháng đối với lực lượng làm nhiệm vụ kiêm nhiệm, căn cứ vào chức danh và thực tế tham gia nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách, định hướng dư luận.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Quảng Văn Ngọc đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm yêu cầu trước khi trình HĐND thành phố xem xét, quyết định tại kỳ họp cuối năm.