Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hoàng Đình Liêm chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Nhung, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh cùng các cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan soạn thảo trình bày các báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo; kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp giữa năm 2026) HĐND tỉnh khoá XI.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Văn Phụng trình bày dự thảo các báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Qua thẩm tra, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung, bố cục và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong các báo cáo. Đồng thời ghi nhận những nỗ lực của UBND tỉnh và các cơ quan chức năng trong triển khai các nhiệm vụ, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền.

Tuy nhiên, để bảo đảm tính đầy đủ, thống nhất và sát thực tiễn, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, đối chiếu số liệu giữa các báo cáo, bảo đảm thống nhất với số liệu của các cơ quan liên quan. Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, cần làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp để xảy ra sai phạm của cán bộ, công chức; việc xử lý trách nhiệm khi phát hiện vi phạm.

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Việt Triều góp ý đối với các dự thảo báo cáo, trong đó nhấn mạnh việc làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đại biểu đề nghị bổ sung số liệu, làm rõ tỷ lệ tố cáo đúng, sai, phân tích nguyên nhân; kết quả tổ chức thực hiện các kết luận nội dung tố cáo và việc chuyển đổi vị trí công tác.

Đối với cải cách hành chính, cần đánh giá cụ thể hơn những hạn chế, vướng mắc trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, xác định nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Nguyễn Phục Đào, thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, tham gia ý kiến về công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng.

Đại diện các cơ quan soạn thảo đã giải trình một số nội dung được đại biểu quan tâm, đồng thời tiếp thu ý kiến, cam kết rà soát, bổ sung và hoàn thiện các báo cáo.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hoàng Đình Liêm đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của đại biểu; khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện các báo cáo, gửi Ban Pháp chế HĐND tỉnh để tiếp tục thẩm tra, bảo đảm chất lượng nội dung trước khi trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp./.