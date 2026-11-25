Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hoàng Đình Liêm chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe trình bày 4 báo cáo thuộc lĩnh vực tư pháp năm 2026, gồm: công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác kiểm sát; công tác xét xử và công tác thi hành án dân sự; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Phó Chánh án TAND tỉnh Cà Mau Bùi Thị Phương Loan trình bày dự thảo báo cáo công tác xét xử năm 2026.

Cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo, đại biểu đề nghị các cơ quan soạn thảo rà soát, làm rõ số liệu, nhất là tỷ lệ giải quyết án, bảo đảm tính chính xác và thống nhất.

Nhiều vấn đề được tập trung thảo luận như chất lượng xét xử, sự phối hợp giữa các cơ quan tư pháp, căn cứ và quan điểm áp dụng pháp luật; tình hình án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng và tội phạm ma tuý có chiều hướng gia tăng.

Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Hoàng Nam Dương trình bày dự thảo báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2026.

Đáng chú ý, trước tình trạng lừa đảo trên không gian mạng diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong Nhân dân, đại biểu đề nghị làm rõ nguyên nhân số vụ việc được cơ quan chức năng phát hiện, xử lý còn ít so với tình hình thực tế. Công tác phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về môi trường cũng được yêu cầu báo cáo cụ thể hơn.

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Trần Văn Hoà tham gia ý kiến đối với các dự thảo báo cáo.

Đại diện các cơ quan chủ trì soạn thảo đã giải trình, làm rõ một số nội dung đại biểu quan tâm, đồng thời nêu các giải pháp khắc phục những hạn chế được chỉ ra.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hoàng Đình Liêm đề nghị các cơ quan soạn thảo bổ sung giải pháp khắc phục những hạn chế được đại biểu chỉ ra.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hoàng Đình Liêm đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp, rà soát, bổ sung và hoàn thiện các báo cáo, gửi Ban Pháp chế HĐND tỉnh trong thời gian sớm nhất, bảo đảm chất lượng nội dung trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khoá XI./.