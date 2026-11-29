Ông Hoàng Đình Liêm, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tiến hành thẩm tra 3 tờ trình dự thảo nghị quyết, gồm: Nghị quyết ban hành chính sách ưu tiên đầu tư và huy động các nguồn lực để đầu tư, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đối với các khu dân cư, bảo đảm điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; Nghị quyết quy định số lượng, mức hỗ trợ hằng tháng cho nhân viên y tế ấp, khóm; Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ một số hoạt động của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bên cạnh đó, hội nghị thẩm tra 2 báo cáo: Báo cáo công tác của UBND tỉnh và Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Ông Trần Công Khanh, Phó Giám đốc Sở Tài chính, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 của tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, báo cáo công tác của UBND tỉnh Cà Mau năm 2026.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý đối với báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; ghi nhận nỗ lực của UBND tỉnh và các sở, ngành trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo đánh giá sâu hơn những hạn chế, tồn tại, làm rõ nguyên nhân để có giải pháp khắc phục.

Đối với các chỉ tiêu chưa đạt, cần xác định cụ thể từng nhóm chỉ tiêu, đồng thời phân tích vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý, điều hành và việc xử lý trách nhiệm đối với những hạn chế đã qua. Liên quan đến chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, nhiều ý kiến đề nghị làm rõ nguyên nhân giải ngân nguồn vốn chưa đạt yêu cầu.

Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, đề nghị nâng cao chất lượng dự thảo văn bản, bảo đảm thời gian trình nghị quyết theo quy định.

Các đại biểu cũng đề nghị làm rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đánh giá nghiêm túc nguyên nhân vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Đối với giải ngân vốn đầu tư công, tình trạng dồn vốn vào cuối năm vẫn chưa được khắc phục. Khó khăn của doanh nghiệp trong tiếp cận vốn, nâng cao năng lực quản trị và ứng dụng khoa học, công nghệ cần được đánh giá đồng bộ. Bên cạnh đó, cần làm rõ chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, nhất là hiệu quả tìm kiếm việc làm của người lao động sau đào tạo.

Ông Thái Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, giải trình nguyên nhân khách quan khiến việc giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển khoa học, công nghệ còn chậm.

Đối với chất lượng soạn thảo văn bản trình HĐND tỉnh, các đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo quan tâm nâng cao chất lượng dự thảo, bảo đảm thời gian trình nghị quyết theo đúng quy định; tránh tình trạng gửi văn bản, dự thảo nghị quyết quá cận thời gian, gây khó khăn cho các ban trong quá trình nghiên cứu, thẩm tra.

Qua thẩm tra, đại diện các cơ quan soạn thảo đã giải trình một số nội dung được đại biểu quan tâm, đồng thời tiếp thu ý kiến và cam kết sớm hoàn thiện các dự thảo theo yêu cầu.

Ông Hoàng Đình Liêm, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, ông Hoàng Đình Liêm, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của đại biểu, khẩn trương bổ sung, hoàn thiện báo cáo và gửi lại Ban trong thời gian sớm nhất để chuẩn bị trình tại kỳ họp tới./.