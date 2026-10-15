Thẩm tra bổ sung các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ 4

Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra bổ sung các nội dung trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 4.

Hội nghị đã thẩm tra bổ sung các nội dung dự thảo nghị quyết về: Phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030 (đợt 3); cho phép gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án sang năm 2026 đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương không đáp ứng thời gian bố trí vốn theo quy định tại Điều 57 Luật Đầu tư công (đợt 4); phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh; bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 của HĐND tỉnh về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh...

Các đại biểu tham dự hội nghị thẩm tra.

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu ý kiến.

Các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về bố cục, thể thức trình bày các văn bản nghị quyết; khả năng cân đối nguồn vốn cho các dự án; bổ sung biểu quyết định thời hạn điều chỉnh dự án; rà soát, bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 của HĐND tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế…

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu ý kiến.

Lãnh đạo Báo và PTTH Sơn La phát biểu ý kiến.

Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phát biểu ý kiến.

Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất thông qua các dự thảo nghị quyết; đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện dự thảo, bảo đảm đầy đủ về nội dung, phạm vi, đối tượng áp dụng và thể thức văn bản để trình tại Kỳ họp chuyên đề thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.