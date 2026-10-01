Thẩm tra 4 dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh

Bà Vũ Hồng Như Yến, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Chí Công báo cáo tóm tắt dự thảo nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hoá giai đoạn 2025-2035.

Hội nghị thẩm tra 4 dự thảo nghị quyết về: Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hoá giai đoạn 2025-2035; Quy định loại hình nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang tại khu vực các xã trên địa bàn tỉnh; Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước; Quy định mức hỗ trợ dự án, đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh.

Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Minh Đương trao đổi các nội dung liên quan dự thảo nghị quyết về phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hoá.

Các đại biểu tập trung trao đổi về việc xác định loại hình, phạm vi và đối tượng được đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang tại các xã.

Đối với chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, các đại biểu trao đổi về mức hỗ trợ, đối tượng thụ hưởng và việc tổ chức thực hiện, nhằm bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng đối tượng, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Các nội dung về mức chi tiếp khách cũng được rà soát để bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành và khả năng cân đối ngân sách.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Dương Chí Bình trao đổi về dự thảo nghị quyết quy định loại hình xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang.

Các ý kiến cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục làm rõ một số nội dung, rà soát cách diễn đạt và căn cứ pháp lý, bảo đảm các quy định khi ban hành có tính thống nhất, chặt chẽ và thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện.

Bà Vũ Hồng Như Yến, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận, bà Vũ Hồng Như Yến, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp tại hội nghị; tiếp tục rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện các dự thảo nghị quyết theo đúng quy định.

"Các nội dung trình cần bảo đảm chất lượng, tính khả thi và đủ điều kiện để HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp sắp tới", Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhấn mạnh./.