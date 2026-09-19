Thẩm tra 18 nội dung trình Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Thái Nguyên

Dự Hội nghị có các đồng chí: Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Kỳ họp chuyên đề, Ban Văn hóa - Xã hội được phân công chủ trì thẩm tra đối với 8 nội dung và phối hợp thẩm tra 10 nội dung về: một số mức chi phục vụ hoạt động của các cơ quan đảng trên địa bàn tỉnh; tên, đối tượng và tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương của tỉnh Thái Nguyên; mức học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh các trường THPT chuyên; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035…

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại biểu cơ bản nhất trí đánh giá nội dung các dự thảo nghị quyết được xây dựng phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đại biểu cũng trao đổi, đề nghị bổ sung, giải trình một số nội dung liên quan đến: đối tượng và kinh phí hỗ trợ học bổng khuyến khích học tập; cơ chế, chính sách đối với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghị quyết; nguyên tắc, tiêu chí phân bổ nguồn ngân sách và việc bảo đảm nguồn lực để triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia…

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Văn Lưu phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Văn Lưu yêu cầu Ban Văn hóa – Xã hội tiếp tục nghiên cứu, rà soát kỹ các nội dung được giao thẩm tra; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, bảo đảm các chính sách được đề xuất phù hợp với thực tiễn, đúng quy định và có tính khả thi.

Trong đó, Ban cần làm rõ đối tượng thụ hưởng, mức hỗ trợ, nguồn kinh phí và nguyên tắc phân bổ ngân sách, làm cơ sở để hoàn thiện các dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.