Thắm tình quân dân trong ngày hội văn hóa ở Sư đoàn 9
Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Sư đoàn 9 (Quân đoàn 34) tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phong phú, tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong toàn đơn vị.
Với phương châm ý nghĩa, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ, Sư đoàn 9 triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục như trưng bày sách, cổ động trực quan, tổ chức diễn đàn, tọa đàm. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu thể dục, thể thao và trò chơi dân gian cũng diễn ra sôi nổi.
Dịp này, các đơn vị tổ chức gặp mặt, giao lưu với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, ký kết nghĩa với địa phương. Cùng với đó, Sư đoàn tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.
Các hoạt động góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của văn hóa trong xây dựng và phát triển đất nước, nâng cao trách nhiệm trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh. Đây cũng là dịp thắt chặt tình đoàn kết quân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, tạo thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tham-tinh-quan-dan-trong-ngay-hoi-van-hoa-o-su-doan-9-1065974