Với phương châm ý nghĩa, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ, Sư đoàn 9 triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục như trưng bày sách, cổ động trực quan, tổ chức diễn đàn, tọa đàm. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu thể dục, thể thao và trò chơi dân gian cũng diễn ra sôi nổi.

Dịp này, các đơn vị tổ chức gặp mặt, giao lưu với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, ký kết nghĩa với địa phương. Cùng với đó, Sư đoàn tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Các hoạt động góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của văn hóa trong xây dựng và phát triển đất nước, nâng cao trách nhiệm trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh. Đây cũng là dịp thắt chặt tình đoàn kết quân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, tạo thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các hoạt động phòng Hồ Chí Minh được tổ chức sôi nổi, thiết thực.

Bộ đội đọc sách, báo trong Ngày Văn hóa Việt Nam.

Tuổi trẻ Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 1, Sư đoàn 9) tổ chức tọa đàm thanh niên với chủ đề "Tuổi trẻ Liên chi đoàn Tiểu đoàn 2 giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trong xây dựng nền văn hóa quân sự tại đơn vị".

Lễ ký kết kết nghĩa giữa Tiểu đoàn 6 (Trung đoàn 2, Sư đoàn 9) với ấp Trung, xã Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.

Trung đoàn 1, Sư đoàn 9 tổ chức giao lưu bóng chuyền với xã An Nhơn Tây và xã Nhuận Đức, TP Hồ Chí Minh.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3, Sư đoàn 9 tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2026.