Thắm tình quân dân trên thao trường diễn tập ở Hà Tĩnh

Mô hình "Bát nước thao trường" tô thắm thêm tình quân dân trên các thao trường huấn luyện diễn tập.

Đầu giờ sáng, thao trường huấn luyện tại xã Yên Hòa rộn ràng khí thế luyện quân để chuẩn bị cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 khai mạc vào ngày 27/10. Trở về sau lần tập thứ tư của bài tập “Chạy theo xe tăng tiến công địch đổ bộ”, hạ sĩ Lê Tứ Duy - chiến sĩ Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 19 (Sư đoàn 968, Quân khu 4) mồ hôi nhễ nhại, thấm mệt. Vừa về đến vị trí nghỉ ngơi, người lính trẻ đã được chị em phụ nữ thôn Bắc Thành trao tận tay những chai nước mát lạnh cùng lời thăm hỏi, động viên ân cần, giúp anh nhanh chóng tan biến mệt nhọc.

Hạ sĩ Lê Tứ Duy chia sẻ: “Cả tháng nay, chúng tôi phải huấn luyện với cường độ cao trên thao trường, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nên rất vất vả. Tuy nhiên, chúng tôi luôn được tiếp thêm động lực nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con nhân dân”.

Chị em phụ nữ xã Yên Hòa hỗ trợ các anh nuôi chuẩn bị hoa quả phục vụ bộ đội vào giờ giải lao.

Nhà văn hóa thôn Bắc Thành được xã Yên Hòa bố trí làm khu hậu cần, chế biến thức ăn và tổ chức bếp ăn phục vụ hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 19 cùng các đơn vị về huấn luyện, diễn tập thực binh "Đánh địch đổ bộ đường biển".

Hằng ngày, lực lượng nuôi quân phải làm việc từ sáng sớm đến tối muộn. Thấu hiểu những vất vả ấy, vào những ngày cao điểm nắng nóng và dịp cuối tuần, chị em phụ nữ trong thôn đã đến hỗ trợ chế biến các món ăn, dọn dẹp. Không chỉ góp sức ở khu bếp, người dân còn có nhiều việc làm thiết thực, tạo điều kiện để bộ đội yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Ông Phan Xuân Ái - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Yên Hòa, cho biết: “Để bảo đảm điều kiện cho các đơn vị về huấn luyện, diễn tập trên địa bàn, chúng tôi đã chỉ đạo thôn Bắc Thành bố trí khu hậu cần, bếp ăn và vận động các hộ dân cho bộ đội mượn nhà nghỉ ngơi. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội đến hỗ trợ công tác hậu cần và vận động quyên góp được 8 tấn lương thực, thực phẩm cải thiện bữa ăn cho bộ đội. Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thắt chặt tình quân dân, hướng tới cuộc diễn tập thành công, an toàn, đạt mục đích đề ra”.

Hàng ngày, các đơn vị tham gia huấn luyện ở thao trường Vũ Quang đều được đón nhận những món quà ý nghĩa từ các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Tại thôn Hương Quang (xã Vũ Quang), không khí huấn luyện thực binh “Đánh địch xâm nhập, bảo vệ biên giới” đang diễn ra khẩn trương. Các lực lượng phải duy trì cường độ cao, thực hành nhiều nội dung khó, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và tinh thần quyết tâm.

Sát cánh cùng bộ đội, các tổ chức đoàn thể từ nhiều địa phương trong tỉnh đã đến thao trường thăm hỏi, tặng quà, động viên và giao lưu. Chị Phan Thị Kim Liên - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN xã Lộc Hà chia sẻ: “Để động viên các lực lượng tham gia diễn tập tại Vũ Quang, nhất là CBCS Đồn Biên phòng Cửa Sót lên thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi cùng Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Phụ nữ với chiến sĩ quân hàm xanh xã Lộc Hà” đã đi hơn 50 km để đến thao trường tặng hoa, quà, tiếp tế nhu yếu phẩm và tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ. Chúng tôi mong muốn góp một phần nhỏ để bộ đội vơi bớt khó khăn, có thêm động lực hoàn thành nhiệm vụ. Đây cũng là dịp thể hiện tình cảm, trách nhiệm của hậu phương, góp phần thắt chặt nghĩa tình quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc”.

Các thành viên CLB "Phụ nữ với chiến sĩ quân hàm xanh xã Lộc Hà" đến thao trường giao lưu văn hóa, văn nghệ, động viên bộ đội.

Không chỉ hỗ trợ hậu cần, động viên tinh thần, người dân có đất đai, tài sản nằm trong khu vực phục vụ diễn tập 2 thực binh “Đánh địch đổ bộ đường biển” và “Đánh địch xâm nhập, bảo vệ biên giới” cũng sẵn sàng chia sẻ lợi ích, tạo điều kiện để Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị triển khai nhiệm vụ diễn tập. Anh Nguyễn Quốc Bảo (thôn Hương Quang, xã Vũ Quang) cho biết: “Gia đình tôi có hơn 4 ha trồng keo và hoa màu chưa đến kỳ thu hoạch. Tuy nhiên, sau khi được Đồn Biên phòng và UBND xã tuyên truyền, gia đình tôi đã đồng thuận thu hoạch sớm để bàn giao mặt bằng, phục vụ diễn tập”.

Những lời thăm hỏi, động viên của các cấp, ngành đã tiếp thêm động lực, quyết tâm cho những người lính trên thao trường.

Phát huy tinh thần “Dân vận khéo”, các đơn vị tham gia diễn tập thuộc Quân khu 4 và Bộ CHQS tỉnh đã triển khai đồng bộ công tác dân vận. Thượng tá Nguyễn Việt Hùng - Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) khẳng định: “Trong quá trình huấn luyện, diễn tập, các đơn vị luôn chú trọng làm tốt công tác dân vận, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Sự quan tâm, giúp đỡ, đùm bọc của bà con không chỉ bảo đảm điều kiện thuận lợi để các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ diễn tập mà còn góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Đây cũng là cơ sở quan trọng để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bàn giao mặt bằng, từng bước xây dựng hệ thống thao trường, phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập thực binh của LLVT tỉnh trong thời gian tới”.