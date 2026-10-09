Thắm tình quân dân qua màu áo blouse

Trung sĩ Cao Văn Sỹ (Trung đoàn 841) được các quân y thăm khám, điều trị khi bị ốm.

Có mặt tại Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh, Trung sĩ Cao Văn Sỹ – chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 841) đã được chứng kiến không khí làm việc khẩn trương, trách nhiệm của những người đồng đội mặc áo blouse trắng. Từ rất sớm, nhiều người bệnh đã có mặt xếp hàng làm thủ tục khám, chữa bệnh (KCB). Còn các quân y thì tất bật hướng dẫn làm thủ tục, đo huyết áp, siêu âm, kê đơn, tư vấn sức khỏe.

Trung sĩ Cao Văn Sỹ cho biết: “Tôi bị khó thở, hụt hơi, đau tức ngực, ho ngày càng nặng và khó uống nước nên đã báo cáo đơn vị để đến Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh kiểm tra. Tại đây, tôi được các quân y thăm khám, kiểm tra cẩn thận và chẩn đoán cúm nặng, cần điều trị, theo dõi để tránh phát sinh biến chứng. Trong 5 ngày điều trị, tôi được chăm sóc chu đáo, dùng thuốc đầy đủ nên hiện đã cơ bản ổn định, dự kiến khoảng vài ngày nữa có thể trở về đơn vị để thực hiện nhiệm vụ”.

Các y sĩ, bác sĩ Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh tận tình chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Nằm gần giường bệnh của quân nhân Cao Văn Sỹ là ông Nguyễn Quang Vũ (70 tuổi, TDP 3, phường Thành Sen). Ông Vũ cho biết: “Tôi bị huyết áp cao, nhà lại ở gần nên thường xuyên đến đây kiểm tra sức khỏe. Tôi được các y sĩ, bác sĩ đón tiếp tận tình, thăm khám kỹ, hỏi han, dặn dò chu đáo và cấp thuốc đầy đủ. Ở đây, máy móc khá đầy đủ và chi phí khám chữa bệnh, thuốc men được thanh toán theo bảo hiểm nên chúng tôi yên tâm, người nhà tin tưởng”.

Không chỉ khám, điều trị tại đơn vị, Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh còn tích cực phối hợp với các bệnh viện lớn khác tổ chức nhiều đợt thăm khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng bãi ngang, gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Những chuyến xe chở quân y cùng thuốc men, vật tư y tế đi về cơ sở luôn mang nặng nghĩa tình, trách nhiệm của những người lính mặc áo blouse, phục vụ khám chữa bệnh cho khoảng 200 – 300 người/đợt/xã và để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng Nhân dân.

Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh luôn quán triệt nghiêm túc tinh thần “Người bệnh đến niềm nở, người bệnh ở tận tình, người bệnh về dặn dò chu đáo".

Ông Lê Văn Hóa (76 tuổi, thôn Trung Điền, xã Thạch Xuân) chia sẻ: “Tôi có tiền sử mắc các bệnh lý về xương khớp, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu nên việc đi lại cũng gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, khi nghe tin có quân y Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh phối hợp với y sĩ, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh về khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí là tôi đến ngay. Ngoài được thăm khám, theo dõi các bệnh lý nền, tôi còn được kiểm tra huyết áp, sàng lọc nguy cơ tim mạch, khám mắt, siêu âm, điện tim, cấp thuốc và tư vấn cách bảo vệ sức khỏe”.

Với tinh thần “lương y như từ mẫu”, “Vì Nhân dân phục vụ”, những năm qua, đội ngũ quân y ở Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần cống hiến và chú trọng đầu tư trang thiết bị. Bình quân mỗi năm, đơn vị tổ chức khám chữa bệnh cho 5.300 – 5.500 lượt người, trong đó hầu hết là khám chữa bệnh miễn phí. Các dịch vụ kỹ thuật được thực hiện nhiều nhất là xét nghiệm sinh hóa, X-quang, tổng phân tích tế bào máu, siêu âm, điện tim, điện châm, thủy châm, xoa bóp bấm huyệt, điều trị bằng tia hồng ngoại và máy kéo giãn cột sống.

Trung tá, bác sĩ Trần Hậu Hòa – quân y Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Với chúng tôi, mỗi người bệnh đến khám đều được xem như người thân của mình. Vì vậy, bên cạnh thực hiện tốt chuyên môn, chúng tôi luôn dành sự tận tình, sẻ chia để người dân và bộ đội cảm thấy yên tâm, gần gũi khi đến khám, điều trị. Nhờ đó, chúng tôi luôn được đồng đội tin tưởng, Nhân dân yêu quý”.

Quân y Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh phối hợp với đội ngũ y sĩ, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh thăm khám, điều trị, cấp phát thuốc, tư vấn sức khỏe cho người dân xã Thạch Xuân.

Trung tá, bác sĩ Hà Anh Đức – Chủ nhiệm Quân y Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh khẳng định: “Công tác quân y không chỉ chăm lo sức khỏe cho bộ đội mà còn góp phần hướng về Nhân dân, nhất là ở những địa bàn còn khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Mỗi chương trình khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí không đơn thuần là hoạt động chăm sóc sức khỏe mà còn là trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân của người lính đối với Nhân dân. Qua đó, góp phần đưa dịch vụ y tế đến gần dân hơn, củng cố niềm tin, tăng cường đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, vun đắp hình ảnh đẹp về người quân y”.