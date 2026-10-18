Thắm tình quân dân qua hành trình trở về Chiến khu 8

Chương trình là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8 (20.10.1946 – 20.10.2026), góp phần lan tỏa nghĩa tình quân dân trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng.

Đại tướng Trần Đại Nghĩa thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Út

Tham dự chương trình có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết.

Cùng dự có Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9; đại diện lãnh đạo các cơ quan thuộc Tổng cục Chính trị, Quân khu 7, Quân khu 9, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương và đông đảo nhân dân.

Các hoạt động dân vận, chính sách, chăm lo diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình, mang đến niềm vui, sự động viên thiết thực cho các gia đình chính sách, người có công và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu trao quà tặng các cơ quan, đơn vị tại chương trình

Đây không chỉ là dịp tri ân những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội đối với nhân dân trên quê hương Chiến khu 8 anh hùng.

Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội và công tác đền ơn đáp nghĩa là những việc làm thiết thực, thể hiện truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Mỗi căn nhà được trao tặng, mỗi phần quà hay công trình phục vụ cộng đồng đều chứa đựng tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhân dân; góp phần giúp các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa Quân đội với nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết trao kinh phí hỗ trợ địa phương xây dựng "Nhà đại đoàn kết" cho người dân

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các hoạt động hỗ trợ phải bảo đảm đúng đối tượng, thiết thực và hiệu quả. Đồng thời, đề nghị địa phương quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các công trình, trang thiết bị được trao tặng; tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, gia đình chính sách và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng ngày, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho khoảng 900 người dân với kinh phí 450 triệu đồng; trao kinh phí xây dựng 24 căn nhà tình nghĩa, nhà “Tình nghĩa Quân - Dân”, nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá 1,92 tỉ đồng; thăm hỏi, tặng quà 8 tập thể và 800 hộ gia đình trên địa bàn xã Nhơn Ninh (tỉnh Tây Ninh) với tổng kinh phí hơn 1 tỉ đồng.

Đại diện các đơn vị tặng quà động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức khởi công 2 công trình văn hóa, thể dục thể thao ngoài trời với kinh phí trao tặng 400 triệu đồng; trao tặng cho Trạm Y tế xã Nhơn Ninh 5 bộ máy vi tính trị giá 125 triệu đồng; khánh thành, bàn giao 6 căn nhà “Tình nghĩa Quân - Dân” cho các hộ dân.

Mỗi phần quà, mỗi căn nhà nghĩa tình và công trình phục vụ cộng đồng không chỉ góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân mà còn thể hiện rõ phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Quân đội đối với đồng bào trên vùng đất từng chở che, nuôi dưỡng lực lượng cách mạng qua những năm tháng chiến tranh.

Khám và phát thuốc miễn phí cho người dân tại chương trình về nguồn

Cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm, tham quan Nhà truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8 và dự họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của cơ quan.

Tại chương trình, Đại tá Trần Trọng Nghĩa, Trưởng Ban liên lạc Cơ quan Chính trị Quân khu 8 đã nhắc lại chặng đường 80 năm hình thành, chiến đấu và trưởng thành của cơ quan, gắn liền với những trang sử hào hùng của lực lượng vũ trang Nam Bộ.

Khánh thành và bàn giao Nhà tình nghĩa cho hộ gia đình khó khăn

Được thành lập vào ngày 20.10.1946 tại vùng Đồng Tháp Mười (nay thuộc địa bàn xã Nhơn Ninh), Phòng Chính trị Chiến khu 8 đặt nền móng cho quá trình xây dựng, phát triển của Cơ quan Chính trị Quân khu 8.

Ra đời trong những năm đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, cơ quan đảm nhiệm nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang Chiến khu 8.

Trong điều kiện chiến trường vô cùng gian khổ, thiếu thốn, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ luôn kiên trì bám trụ địa bàn, bám sát đơn vị, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, củng cố niềm tin, ý chí chiến đấu, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng trưởng thành.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà chúc mừng Ban liên lạc Cơ quan Chính trị Quân khu 8 nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của cơ quan

Trải qua hai cuộc kháng chiến, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cơ quan Chính trị Quân khu 8 đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong chặng đường lịch sử vẻ vang ấy, vùng đất Nhơn Ninh nói riêng, Đồng Tháp Mười nói chung có vị trí đặc biệt quan trọng. Nơi đây, nhân dân đã không quản hiểm nguy, đùm bọc, chở che, nuôi dưỡng cán bộ, chiến sĩ, trở thành hậu phương vững chắc và điểm tựa tinh thần cho lực lượng cách mạng.

Những căn hầm bí mật, những bữa cơm sẻ chia, những chuyến đò đưa cán bộ qua sông đã trở thành biểu tượng đẹp của tình đoàn kết quân dân trong những năm tháng chiến tranh ác liệt.

Sau ngày đất nước thống nhất, Cục Chính trị Quân khu 8 và Cục Chính trị Quân khu 9 được hợp nhất thành Cục Chính trị Quân khu 9. Dù tổ chức, tên gọi có sự thay đổi, những giá trị truyền thống tốt đẹp của Cơ quan Chính trị Quân khu 8 vẫn được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ kế thừa, phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu tham quan Nhà truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8; tìm hiểu tư liệu, hình ảnh về lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Cơ quan

Phát biểu tại buổi họp mặt, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, đây là dịp để tri ân những đóng góp, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ; đồng thời giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào, ý chí, trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Việc gìn giữ và phát huy truyền thống không chỉ dừng lại ở bảo tồn tư liệu, hiện vật, nhắc nhớ những dấu mốc lịch sử mà quan trọng hơn là tiếp nối, chuyển hóa những giá trị tốt đẹp thành hành động cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ, chăm lo đời sống nhân dân, vun đắp tình đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt.

Các hoạt động “trở về” trên quê hương Chiến khu 8 trong những ngày tháng 10 lịch sử góp phần làm sâu sắc thêm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp và lan tỏa nghĩa tình quân dân; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.