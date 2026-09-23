Thắm tình quân dân nơi cổng trời Tây Giang (Đà Nẵng)
Chiều 23-9, tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang, Bộ CHQS TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Thành đoàn và các đơn vị đồng hành tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm trong khuôn khổ chương trình Tết Trung thu “Trăng sáng muôn nơi” với chủ đề “Vầng trăng Chiến sĩ”, dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số.
Dự chương trình có các đồng chí: Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ CHQS TP Đà Nẵng.
Ban tổ chức đã lồng ghép hiệu quả các hoạt động chăm sóc sức khỏe, vui chơi và giáo dục. Lực lượng quân y cùng đội ngũ y tế địa phương tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn sức khỏe cho 200 học sinh; cắt tóc miễn phí cho 100 em nhỏ. Các em được hòa mình vào không gian văn hóa qua trò chơi dân gian “Vui bước em đến trường” và phần thi “Đố vui pháp luật”.
Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng hơn 1.000 đầu sách; triển khai gian hàng “Kho báu chị Hằng” cung cấp sách vở, thiết bị, đồ dùng học tập và quần áo; các gian hàng ẩm thực 3 miền.
Kiểm tra công tác chuẩn bị và chỉ đạo tại chương trình, Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Phó chính ủy Bộ CHQS TP Đà Nẵng cho biết: “Với tâm nguyện vì nhân dân phục vụ, thấu hiểu những thiệt thòi của trẻ em vùng biên cương, chúng tôi quyết tâm mang đến một đêm hội trăng rằm thật ý nghĩa. Điểm đặc biệt của năm nay là chương trình diễn ra đồng thời tại 6 trường liên cấp vừa hoàn thành, nơi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố đã trực tiếp góp sức từ ngày khởi công xây dựng để tạo nên tổ ấm cho các cháu ăn, ở và học tập”.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/tham-tinh-quan-dan-noi-cong-troi-tay-giang-da-nang-1058063