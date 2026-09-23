Thắm tình quân dân nơi cổng trời Tây Giang (Đà Nẵng)

Dự chương trình có các đồng chí: Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ CHQS TP Đà Nẵng.

Ban tổ chức đã lồng ghép hiệu quả các hoạt động chăm sóc sức khỏe, vui chơi và giáo dục. Lực lượng quân y cùng đội ngũ y tế địa phương tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn sức khỏe cho 200 học sinh; cắt tóc miễn phí cho 100 em nhỏ. Các em được hòa mình vào không gian văn hóa qua trò chơi dân gian “Vui bước em đến trường” và phần thi “Đố vui pháp luật”.

Các đại biểu trao quà tặng các em học sinh.

Đồng chí Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao quà tặng đại diện các trường liên cấp.

Khám, tư vấn sức khỏe cho các em học sinh.

Cắt tóc cho các em nhỏ.

Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ CHQS TP Đà Nẵng động viên các em học sinh.

Học sinh hào hứng trong phần giao lưu “Đố vui pháp luật”.

Niềm vui của các em học sinh.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng hơn 1.000 đầu sách; triển khai gian hàng “Kho báu chị Hằng” cung cấp sách vở, thiết bị, đồ dùng học tập và quần áo; các gian hàng ẩm thực 3 miền.

Kiểm tra công tác chuẩn bị và chỉ đạo tại chương trình, Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Phó chính ủy Bộ CHQS TP Đà Nẵng cho biết: “Với tâm nguyện vì nhân dân phục vụ, thấu hiểu những thiệt thòi của trẻ em vùng biên cương, chúng tôi quyết tâm mang đến một đêm hội trăng rằm thật ý nghĩa. Điểm đặc biệt của năm nay là chương trình diễn ra đồng thời tại 6 trường liên cấp vừa hoàn thành, nơi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố đã trực tiếp góp sức từ ngày khởi công xây dựng để tạo nên tổ ấm cho các cháu ăn, ở và học tập”.